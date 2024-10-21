ANNA SUI香水25週年「奇境夢遊香氛快閃店」巡迴登場！5款香氛體驗探索夢幻香氛全新篇章

▲ANNA SUI的25週年快閃店於全台各大城市巡迴登場。（圖／記者湯興漢攝）

時尚中心／綜合報導

ANNA SUI香水系列陪許多女孩度過不同人生的時刻，尤其獨特的香氛故事伴隨著無數女孩的成長與美好回憶，相信每個女孩都曾經與ANNA SUI香水邂逅過。迎接25週年之際，ANNA SUI為紀念這別具意義的時刻，特別攜手御用調香師Jerome Epinette，推出由5款不同風格的淡香精組成的全新WILD WONDER COLLECTION奇境夢遊香氛系列，不僅是向過去的經典致敬，更再次將ANNA SUI那奇幻浪漫的DNA幻化出全新香氛篇章。

▲ANNA SUI於台灣推出了數場夢幻快閃店活動，場地被紫色與巨型玫瑰花妝點，宛如置身仙境。（圖／記者湯興漢攝）

在這個重要的時刻，ANNA SUI於台灣推出了數場夢幻快閃店活動，象徵品牌的經典紫色與巨型玫瑰花妝點，充滿浪漫的氛圍，將奇境夢遊中那些奇幻的夢境場景具體情境陳列，邀請消費者一起來共襄盛舉，透過實體活動體驗能更深入其境的感受新品的不同香氛感受。

ANNA SUI將帶大家進入一個充滿幻想的世界，讓每一滴香水都像是夢中的冒險故事。香氛靈感來自於夜幕降臨時ANNA SUI女孩的夢境之旅，透過每款香氣，展現她內心的力量與美麗。這些香氣如同童話般，讓人忍不住想要探索每一種獨特的故事。

▲ANNA SUI全新的WILD WONDER COLLECTION「奇境夢遊」香氛系列。（圖／記者湯興漢攝）

（綠色）DEW FIELDS綠野之露，仿佛感受到晨曦中大地被露水喚醒的清新，以綠茶、黑醋栗和檸檬的振奮前調，牡丹和玫瑰精油的浪漫中調，最後以檀香木和粉紅麝香的溫暖收尾，讓整個香氛充滿活力能量。UTOPIA MIST迷霧烏托邦，將自由自在的氣息帶入生活，透過令人記憶深刻的粉紅胡椒、柚子與番紅花作為前調，中調以覆盆子花和紫羅蘭的柔美調和散發著迷人的魅力，最後帶入粉紅糖和喀什米爾木的尾調凸顯一股溫暖甜美。

▲（綠）綠野之露，讓你仿佛感受到晨曦中的清新；（黃）迷霧烏托邦，將自由自在的氣息帶入生活。（圖／記者湯興漢攝）

THORN OF A ROSE薔薇之棘則以其花香木質調完美呈現女孩的高雅氣質，柑橘與粉紅胡椒的前調充滿清爽活力，再與大馬士革玫瑰的柔美花香中調交織，焚香與廣藿香的深沉尾韻勾勒出獨特的氣質。

MYSTIC LUNA月光細語，讓人感受到內在力量的同時，傳遞出溫柔的氣息，佛手柑與杜松子的前調讓香氛更加鮮明，中調由茉莉花與格拉斯玫瑰輕柔融合，琥珀與降龍涎香醚的尾韻則引領著香氣的深沉悠遠。

ELECTRIC WHISPER爍光喚語充滿層次的香氣，玩味卻又不失風格的特色。專為活力的女孩打造，尤其荔枝與芭樂的果香中調鮮明，搭配玫瑰花香的甜美，香根草與廣藿香的尾調讓整體香氛達到完美平衡。

▲（紅）薔薇之棘則以其花香木質調完美呈現女孩的高雅；（紫）月光細語讓人感受到內在力量的同時，傳遞出柔和的氣息；（粉）爍光喚語則專為充滿活力的女孩打造。（圖／記者湯興漢攝）

這系列的每一瓶香水設計，也藏有向經典同名淡香水致敬的小巧思，以瓶身及瓶蓋上的立體玫瑰花雕設計，讓整體系列風格更顯精緻雅趣。

慶祝25週年的重要時刻，並搭配週年慶優惠回饋，ANNA SUI的快閃店活動準備了令人心動的驚喜。活動期間，不僅能享受到限量版香氛，還能獲得特別的促銷組合，這些超值優惠讓每位女孩都能輕鬆擁有夢幻新品與經典香氛。無論是自用還是送禮，這次的促銷活動都讓人心動不已。

▲夢幻新品超值組合，限時優惠42折起；期間滿額加贈限量空運抵台的絨毛托特包，日常或約會充滿活力氣息。（圖／記者湯興漢攝）

快閃店提供的夢幻新品超值組合，包含奇境夢遊淡香精任一款50ml，加贈果漾聖代淡香水迷你瓶5ml*3，還有奇境夢遊化妝包，原價NT$5,550，特價NT$2,300，優惠42折起。

而品牌同樂組可選擇全系列香水任一款75ml，即可加贈童話獨角獸淡香水迷你瓶5ml*3，原價NT$5,230，現特價NT$2,400，讓ANNA SUI粉絲一次擁有經典香氛還有入手新品。

快閃店期間更準備多種獨家活動，無論是透過拍照打卡兌換香氛針管，還是消費獲贈療癒手作的香片，或是滿額獲贈限量托特包，保證讓每位顧客都能滿載而歸。

ANNA SUI的25週年快閃店於全台各大城市巡迴登場中，喜歡ANNA SUI的朋友們不要錯過這次25週年的夢幻冒險吧！

#ANNA SUI奇境夢遊香氛系列快閃活動巡迴場次

台中中友百貨1F時尚舞台：即日起～10/24

台中新光中港1F水舞廣場：10/25～10/27

中壢SOGO 1F戶外A區：11/6～11/10

更多活動資訊請洽FB粉絲團「時尚香氛國度－鋒恩法意香水Taiwan」

【官方販售資訊】

maison de beauté官網https://bit.ly/4dE42qE

鋒恩香水專櫃諮詢https://pse.is/4zzzk7