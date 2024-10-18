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Jo Malone、MFK推出迷你香氛禮盒　多款熱賣香調一次擁有

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記者曾怡嘉／台北報導

隨著年末佳節腳步接近，又到了交換禮物的時刻，不少品牌推出香氛禮盒，將熱賣香氛以小尺寸呈現，無論是拿來送禮或自用都適合，趁現在購入正是好時機。

#Jo Malone

▲▼迷你香氛禮盒。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone 限定經典糅香禮盒，4,800元。

內含12支3.8ml的香水，一次擁有品牌最經典香氣，香民必收！12支香調包含英國梨與小蒼蘭、鼠尾草與海鹽、牡丹與胭紅麂絨、青檸羅勒與柑橘、白樺木與薰衣草、絲柏與葡萄藤等熱賣香氣。

#Maison Francis Kurkdjian

▲▼迷你香氛禮盒。（圖／品牌提供）

▲Maison Francis Kurkdjian 奢華隨行香氛禮盒（10ml*5），9,800元。

品牌首次推出奢華隨行香氛禮盒，內含5款品牌經典香氛，以10ml迷你袖珍瓶1：1重現了經典70ml瓶身設計。禮盒中集結經典的《永恆之水》、《À la rose愛戀玫瑰》，以及熱賣的《Baccarat Rouge 540水晶之燄》、優雅的《Grand Soir深宵》和充滿都市氣息的《724》。

#Acqua di Parma 

▲▼迷你香氛禮盒。（圖／品牌提供）

▲Acqua di Parma 流金璀璨經典探索香氛禮盒，1,700元。

一次網羅經典明星香氣，禮盒中包括克羅尼亞經典古龍水、克羅尼亞黑調古龍水、克羅尼亞風度古龍水、藍色地中海卡布里香橙淡香水、 藍色地中海阿瑪爾非無花果淡香水、藍色地中海帕納里加州桂淡香水、 格調藏紅花淡香精 、格調無限木蘭淡香精、格調曦光玫瑰淡香精、格調沉香淡香精。

關鍵字：

香氛禮盒, 品牌香水, 送禮佳節, 經典香氣, 高雅品味

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