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Seiko奪日本設計大獎　「功能多依然具高可視性」勝出

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▲▼Seiko,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲Seiko Astron GPS Solar雙時區計時腕錶錶榮獲日本Good Design Award頒發的 2024年度優秀設計獎。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko Astron是SEIKO於1969年推出的全球首創石英腕錶Quartz Astron所承襲的品牌，是品牌追求先進與精準的代表，旗下搭載全新5X83機芯的Seiko Astron GPS Solar雙時區計時腕錶，近日獲得日本唯一綜合性設計評選GOOD DESIGN AWARD，頒發「優秀設計獎」，評審團給予的評價是「低重心化、輕量化，這兩個以無壓力為目的的改良點，實際上在佩戴時讓人感到非常滿意」，且讚美Seiko克服了太陽能充電面盤常見的品質問題，僅管是元素繁多的計時腕錶，卻依然具備高可視性。

▲▼Seiko,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲Seiko Astron GPS Solar雙時區計時腕錶錶SSH153J1，92,000元。

獲得設計大獎肯定的Seiko Astron GPS Solar雙時區計時腕錶，具雙時區顯示功能外，還新增了1/20秒的計時功能，12時位置的小秒盤可以計時到1/20秒，而6時方向的小錶盤平時顯示第二時區，但在啟動計時功能時則會切換為計時模式，而9時位置的小錶盤可顯示星期、飛航模式的開關、充電量、計時模式等，雖然功能繁多但清晰易辨，且歸功於新款5X83機芯大幅縮短了時區轉換功能所需的時間，並提高了充電效率，共推出3款鈦金屬錶，其中一款為全黑色設計。

▲▼Seiko,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲Seiko Astron GPS Solar雙時區計時腕錶錶黑色款SSH155J1，92,000元。

更炫目的選擇為CITIZEN近期發表宇宙幻彩限定腕錶系列，受地層與礦物啟發，結合FUJIFILM結構色墨水技術，搭配多層次面盤創造出絢爛色調，且面盤均為100%可回收材質，強調對環保的重視，當中光動能GPS衛星對時腕錶CC4057-60E以從黑暗中窺見光彩為設計靈感，以黑色調的錶殼、錶帶及小錶盤營造置身於黑暗中的情境，配上迷人的結構色錶盤，與環繞於錶盤外、散發藍紫色漸層光輝的藍寶石玻璃錶圈，構築夢幻景致。

▲▼CITIZEN,TISSOT 。（圖／公關照）

▲CITIZEN靈感源自地層的光動能GPS衛星對時腕錶CC4057-60E，89,800元。（圖／CITIZEN提供）

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SeikoCITIZEN

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