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金鐘時尚／吳姍儒炸出性感事業線　產後復出當最美主持人

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▲▼ 吳姍儒 。（圖／金鐘獎提供）

▲吳姍儒9月初生下二女兒，今已挑起大樑主持第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮。（圖／金鐘獎提供）

記者陳雅韻／台北報導

Sandy吳姍儒9月8日生下第二胎寶寶「蒔五」，產後1個月就復出挑大樑主持第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮，她雖自認身材還沒恢復，但還是與造型師完成美麗任務，連換3套造型漂亮登台主持。開場服出自alice+olivia，以俐落短版風衣外套搭配蓬裙，耳環更是搶眼，Boucheron高級珠寶系列Hopi蜂鳥耳環4,820,000元，Vendome Lisere粉紅摩根石戒指，風格甜美浪漫；最火辣是最後一套以bra搭西裝外套的造型，展現辣媽風格。

▲▼吳姍儒珠寶 。（圖／公關照）

▲吳姍儒開場時穿alice+olivia裙裝，搭配Boucheron高級珠寶系列Hopi蜂鳥耳環4,820,000元，Vendome Lisere粉紅摩根石戒指1,270,000元。（圖／山蒔缀有限公司提供，以下同）

吳姍儒的第二套露肩黑白針織禮服，是以優雅女人味設計著稱的Self-Portrait秋冬作品，她配上Boucheron Vendome Lisere鑽石耳環，並將Plume de Pano鑲鑽羽毛耳環作為髮飾，同系列珍珠戒，行走間閃閃動人。

▲▼吳姍儒珠寶 。（圖／公關照）

▲吳姍儒主持金鐘典禮的第二套黑白禮服出自Self-Portrait。

▲▼吳姍儒珠寶 。（圖／公關照）

▲吳姍儒黑白造型配上Boucheron Vendome Lisere鑽石耳環1,820,000元，將Plume de Pano鑲鑽羽毛耳環作為髮飾3,610,000元，同系列珍珠戒1,000,000元。

最後一套主持造型則讓全場眼睛為之一亮，吳姍儒大膽挑戰bra搭配alice+olivia西裝，大露事業線，性感又帥氣，她同時戴上Boucheron Vendome長耳環、Serpent Boheme系列Solarite項鍊與Hopi蜂鳥戒指，成功聚焦。

▲▼吳姍儒 。（圖／公關照）

▲吳姍儒挑戰性感造型，穿bra配alice+olivia褲裝。

▲▼吳姍儒 。（圖／公關照）

▲吳姍儒搭配Boucheron Hopi蜂鳥戒指。

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