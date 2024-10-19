金鐘入圍大贏家《八尺門》10金句：人性尊嚴，根本不需要去思考

記者鮑璿安／綜合報導

戲劇《八尺門的辯護人》身為本屆2024 金鐘獎（金鐘59）入圍大贏家，入圍16項大獎，包括迷你劇集（電視電影）男主角獎、女主角獎等，由主演李銘順與雷嘉汭將在今晚角逐視帝視后寶座。現在就一起來回顧一下《八尺門的辯護人》震撼人心的金句台詞。

▲《八尺門的辯護人》李銘順飾演公設辯護律師佟寶駒 。（圖／八大提供，以下同）

1. 今天有今天的煩惱，明天有明天的煩惱，如果把今天的煩惱變成明天的煩惱，那今天就沒有煩惱了。



2. 刑罰目的，生命價值，人性尊嚴，根本不需要去思考，講起來端正又漂亮。



3. 人權跟民意本來就是相衝突的。



4. 所有的殺戮都一樣。



5. 在體制裡，反抗，不是拒絕合作而是拒絕同化。



6. 如果判死刑或是無罪都沒有辦法說服自己的話，那就判有罪，但是找理由減刑，這就是最安全、最保險的做法，這就叫人性。



7. 其實死刑一點都不難，難的是相信這世上的痛苦，會有停止的一天。



8. 你發表任何意見，到頭來都會被拿來對付自己。



9. 死刑也許不是解答，但應該也是一種可能，只是在這個案子裡，我想不出第二種可能。



10.我真的不認為殺人者無罪，但是在這法庭上、在台灣的司法裡，我們的死刑卻是運氣問題！