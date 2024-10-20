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巴黎女生不運動也能瘦　6種生活習慣養起來

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▲女性,女人,巴黎。（圖／unsplash）

▲養成良好的生活習慣，身材不走鐘。（圖／unsplash、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

許多巴黎人沒有上健身房，但大部分仍然可以維持苗條纖細的體態，不一定只跟基因有關，更多部分是取決於自然而然的生活習慣，只要有些改變就能減少卡路里的攝取，即使不愛運動的你也能受惠。

多攝取蛋白質

蛋白質的攝取可以協助身體對抗飢餓感，避免額外的食用熱量出現，包括大豆、堅果、瘦肉、乳製品等，能讓你避開下午可能想加碼的雞排或糖果。

▲女性,女人,巴黎。（圖／unsplash）

喝黑咖啡

若身體對於咖啡因的攝取沒有任何不適，不妨將花式咖啡的選擇改成黑咖啡，減少了鮮奶、糖、奶精等熱量，每天可以減少約70卡的攝取，若你習慣喝茶，不加其他配料也可少吸40卡。

▲咖啡少加糖省下很多卡路里。（圖／取自pixabay，以下同）

先準備食物

在感到飢餓之前先準備好食物，不但可以幫助身體養成正常進食的習慣，也能避免因產生飢餓感，而點出過量的餐點，像先準備午餐便當到公司的主意就不錯。

▲先準備便當避免過度點菜。

廚房保持乾淨

這或許聽起來有點神奇，但保持乾淨會無意識地降低食慾，可能會覺得懶得清理之類的，此外雜亂無章的環境也會顯得飲食「控制」不太重要，便會攝取更多的熱量。

作菜少用油

如果作菜使用油僅是因為避免沾鍋，建議採用噴霧的方式減少食用油的攝取，因為一匙油的熱量突破百卡，更換不沾鍋或盡量水煮也是好方法。

▲用更清淡的方式料理。

不要邊吃邊看電視

當注意力全神貫注在電視上，你可以吃進過多的零食而不自知，建議吃飯時也不要佐著電視看，才能享受食物的美味。

▲女性,聚會,化妝,追劇。（圖／pexels）

▲注意力在電視上，會吃進不少東西不自知。

關鍵字：

減肥, 生活習慣, 卡路里, 健康, 飲食

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