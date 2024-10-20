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星巴克10／21起「全品項第二杯半價」　連續兩天揪友喝咖啡

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▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲頁）

▲星巴克周一第二杯半價。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

又來到周一上班日，星巴克從10／21起一連兩天推出咖啡優惠吸客，祭出全品項第二杯半價優惠，讓消費者能喝杯咖啡打起精神，解決Monday Blues時能有一點小確幸，而近期SOGO復興館則有森夜 Bread & Coffee登場，用法國ÉCHIRÉ艾許奶油聯名的可頌喚醒民眾早晨時光。

星巴克10／21、10／22一連兩天推出「咖啡同好日 一起喝咖啡 第二杯半價」優惠，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯以上冰熱、口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價），並限當場一次領取。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲頁）

優惠品項不包括罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，但除了車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務之外，其他門市都有提供此項優惠喔。

▲復興館深夜裡的法國手工甜點生巧克力塔。（圖／業者提供）

▲復興館深夜裡的法國手工甜點-生巧克力塔 ，售價395元。

SOGO復興館也在10月下旬，開幕網路人氣品牌「深夜裡的法國手工甜點」攜手全新品牌「森夜 Bread & Coffee」的雙品牌店鋪，除了招牌塔類及眾多甜點品項外，更推出使用法國ÉCHIRÉ艾許奶油聯名的可頌、杏仁可頌、牛奶吐司等麵包品項，讓消費者早餐有更多選擇。

關鍵字：

星巴克, 第二杯半價

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