fb ig video ETtoday search mobile

許瑋甯絕美亮相！香奈兒夢幻芭蕾舞裙曝光　仙氣粉調、山茶花綻放

>

記者鮑璿安／綜合報導

香奈兒創辦人Gabrielle Chanel熱愛舞蹈，使得香奈兒與芭蕾舞有著密不可分的情緣，身為巴黎歌劇院芭蕾舞團主要贊助品牌，致力於支持藝術創作者，此次更為芭蕾舞碼《Word for Word》打造舞台服，結合品牌工藝與夢幻的舞台效果，讓人深深沉浸其中！

▲▼ 香奈兒。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒。（圖／品牌提供）

▲舞衣以山茶花、雙 C Logo與鍊帶圖騰元素妝點。（圖／品牌提供）

香奈兒自 2018 年起即傾力支持舉辦芭蕾舞季開幕晚宴盛典，今年活動演出 My'Kal Stromile 的作品《Word for Word》，由明星舞者 Valentine Colasante、Hannah O'Neill等人演出。而五位舞者身著的舞台服裝，皆是香奈兒操刀設計，以品牌符碼化為芭蕾舞碼《Word for Word》的舞台服。

▲▼ 香奈兒。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒。（圖／品牌提供）

▲香奈兒品牌大使許瑋甯來到芭蕾舞年度晚宴。（圖／品牌提供）

為本次演出特製的刺繡真絲提花，讓人想起香奈兒女士鍾愛的植絨布料。舞衣以山茶花、雙 C Logo與鍊帶圖騰元素妝點，細膩的紋理與浮雕效果，玩轉光影之美。My'Kal Stromile 為男舞者選用黑色，以高領馬甲搭配緊身衣，並點綴仿口袋造型辮飾；為女舞者則挑選了高雅的粉色，更有細膩的山茶花紋理藏身其中，覆上一層薄透緞面烏干紗的芭蕾舞裙。舞衣上的辮飾出自於康朋街 31 號辮飾工坊的精湛手藝，服裝的背面皆飾以鏤空寶石金扣，看起來奢華無比。 晚宴當日更是眾星雲集，包括香奈兒品牌大使許瑋甯、新任品牌大使露琵塔·尼詠歐(Lupita Nyong'o)皆到場。

同時，法國芭蕾精品鞋履Repetto首次在台引進匠人工作坊，Repetto L'Atelier訂製鞋工坊提供9款經典鞋型，涵蓋Cendrillon、標誌性Zizi牛津鞋、高跟芭蕾舞鞋Camille等話題款式，提供超過百款面料材質，從鞋款到鞋墊甚至是吊飾緞帶等細節隨心挑選，更能夠以個性化字母數字做搭配，讓品牌愛好者打造出獨一無二的夢幻款式。自10月14日起於台北、台中展開11天訂製鞋巡迴工作坊，鞋款直送法國全程手工製作，訂購後需等待4至6周。

▲郭雪芙。（圖／品牌提供）

▲郭雪芙。（圖／品牌提供）

▲Repetto L'Atelier訂製鞋服務首次引進台灣，依個人風格挑選鞋款、鞋墊、吊飾及緞帶等細節，打造專屬鞋履。（圖／品牌提供）

關鍵字：

香奈兒, 芭蕾舞, 舞蹈, 品牌, 藝術

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

金鐘時尚／個人意見評紅毯：林依晨穿廉價被單、許瑋甯禮服像「受孕圖」

金鐘時尚／個人意見評紅毯：林依晨穿廉價被單、許瑋甯禮服像「受孕圖」

楊謹華與老公Ben甜飛比利時！拎Delvaux人氣包款逛街超時髦

楊謹華與老公Ben甜飛比利時！拎Delvaux人氣包款逛街超時髦

不暗黑也別當小白兔　理解5件事職場更順利

不暗黑也別當小白兔　理解5件事職場更順利

金鐘5美／郭雪芙胸腿狂露拿下紅毯最美！許瑋甯、賈靜雯黑禮服包辦3、4名 你隱藏的天賦是什麼？快花1分鐘了解自己的優點 金鐘5帥 ／彭千祐衣架子登最帥男神寶座　「白馬王子」劉俊謙緊追 陳喬恩45歲凍齡保養密技公開　喝豆漿抗老、葡萄柚減肥法瘦3公斤 Seiko奪日本設計大獎　「功能多依然具高可視性」勝出 聊天總是句點王？盤點「無趣人」5特質　來看自己中幾項 《有生之年》獲金鐘最大獎！回顧7台詞：喜歡的東西也不一定要在手裡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面