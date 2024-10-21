許瑋甯絕美亮相！香奈兒夢幻芭蕾舞裙曝光　仙氣粉調、山茶花綻放

記者鮑璿安／綜合報導

香奈兒創辦人Gabrielle Chanel熱愛舞蹈，使得香奈兒與芭蕾舞有著密不可分的情緣，身為巴黎歌劇院芭蕾舞團主要贊助品牌，致力於支持藝術創作者，此次更為芭蕾舞碼《Word for Word》打造舞台服，結合品牌工藝與夢幻的舞台效果，讓人深深沉浸其中！





▲舞衣以山茶花、雙 C Logo與鍊帶圖騰元素妝點。（圖／品牌提供）

香奈兒自 2018 年起即傾力支持舉辦芭蕾舞季開幕晚宴盛典，今年活動演出 My'Kal Stromile 的作品《Word for Word》，由明星舞者 Valentine Colasante、Hannah O'Neill等人演出。而五位舞者身著的舞台服裝，皆是香奈兒操刀設計，以品牌符碼化為芭蕾舞碼《Word for Word》的舞台服。





▲香奈兒品牌大使許瑋甯來到芭蕾舞年度晚宴。（圖／品牌提供）

為本次演出特製的刺繡真絲提花，讓人想起香奈兒女士鍾愛的植絨布料。舞衣以山茶花、雙 C Logo與鍊帶圖騰元素妝點，細膩的紋理與浮雕效果，玩轉光影之美。My'Kal Stromile 為男舞者選用黑色，以高領馬甲搭配緊身衣，並點綴仿口袋造型辮飾；為女舞者則挑選了高雅的粉色，更有細膩的山茶花紋理藏身其中，覆上一層薄透緞面烏干紗的芭蕾舞裙。舞衣上的辮飾出自於康朋街 31 號辮飾工坊的精湛手藝，服裝的背面皆飾以鏤空寶石金扣，看起來奢華無比。 晚宴當日更是眾星雲集，包括香奈兒品牌大使許瑋甯、新任品牌大使露琵塔·尼詠歐(Lupita Nyong'o)皆到場。

同時，法國芭蕾精品鞋履Repetto首次在台引進匠人工作坊，Repetto L'Atelier訂製鞋工坊提供9款經典鞋型，涵蓋Cendrillon、標誌性Zizi牛津鞋、高跟芭蕾舞鞋Camille等話題款式，提供超過百款面料材質，從鞋款到鞋墊甚至是吊飾緞帶等細節隨心挑選，更能夠以個性化字母數字做搭配，讓品牌愛好者打造出獨一無二的夢幻款式。自10月14日起於台北、台中展開11天訂製鞋巡迴工作坊，鞋款直送法國全程手工製作，訂購後需等待4至6周。

▲Repetto L'Atelier訂製鞋服務首次引進台灣，依個人風格挑選鞋款、鞋墊、吊飾及緞帶等細節，打造專屬鞋履。（圖／品牌提供）