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巴黎大皇宮正式復出！巴塞爾藝術展升格進駐　街上出現草間彌生南瓜

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文 / 中央社

已修繕3年的巴黎大皇宮在奧運時期短暫曝光後，16日正式復出，由首屆以巴黎為名的「巴黎巴塞爾藝術展」登場，共有42國、195家藝廊參與。對面的小皇宮則舉辦藝術講座，並在街頭展示裝置藝術。

巴黎大皇宮（Grand Palais）是法國為1900年世界博覽會所建造的大型展覽館，佔地約2.1萬坪，比凡爾賽宮1.9萬坪更大，正廳寬達240公尺，以巨大的拱形玻璃屋頂為名，高達45公尺，玻璃面積約4000坪，為歐洲最大。此外，木犀草綠（vert réséda）的鋼鐵建材、新藝術風格的大理石樓梯為它的標誌特色。

▲巴黎大皇宮。（圖／翻攝le_grand_palais IG）

▲巴黎大皇宮經過3年修繕，終於正式開幕。（圖／翻攝le_grand_palais IG）

巴黎大皇宮2021年閉館修繕以來，曾在今年7月巴黎奧運、帕奧期間短暫曝光，成為擊劍與跆拳道的賽場後，直到10月16日至20日的「巴黎巴塞爾藝術展」（Art Basel Paris）才正式對外公開，讓大皇宮重回藝術愛好者的聚集盛地。

巴塞爾藝術展是世界級的藝術交易博覽會，每年分別在瑞士、邁阿密、香港舉行。

巴塞爾藝術展發布新聞稿說明，此展已在巴黎舉辦2年，原名是「藝+巴黎：由巴塞爾藝術展呈獻」，在本屆遷進大皇宮之際，已與法國文化部長達提（Rachida Dati）達成共識，並經過法國文化部、巴黎市政府、大皇宮運營集團、巴黎各藝廊協定後，更名為「巴黎巴塞爾藝術展」，正式納入巴塞爾藝術展全球品牌。

▲巴黎大皇宮。（圖／翻攝le_grand_palais IG）

▲巴塞爾藝術展在巴黎大皇宮舉行。（圖／翻攝le_grand_palais IG）

費加洛報（Le Figaro）報導，直到2028年止，巴黎巴塞爾藝術展已得到每年此時在大皇宮的展會主辦權。

首屆巴黎巴塞爾藝術展共有42國、195家藝廊參與，其中65家已在法國設有展示空間。展會總監戴雷賓（Clément Delépine）表示：「這反映了巴黎在全球藝術市場上的中堅地位。大皇宮是世界上最美麗的地方，具有強大美感和視覺衝擊力，此展期待在雄偉的玻璃屋頂下，為藝廊、藝廊客戶以及參觀者締造最佳展覽環境。」

巴黎巴塞爾藝術展本屆展出三大區域：「藝廊薈萃區」（Galleries）為最主要的展覽區，匯集全球169家知名藝廊，除了巴黎、紐約、倫敦外，沙烏地阿拉伯的藝術品引起注目；「新藝初探區」（Emergence）則聚焦在16位新藝術家與其藝廊，來自華沙、立陶宛、東京等。

最特別的是「藝新領異區」（Premise），為巴塞爾藝術展的全新規劃，僅精選9家藝廊，各展出非典型的策展內容，例如一家來自布達佩斯的藝廊，展出土耳其藝術家亞爾特（Nil Yalter）在1978年的多媒材作品，從一件外交官夫人的禮服，半虛構一則關於納粹集中營的故事。

亞爾特已高齡86歲，是今年威尼斯雙年展金獅獎得主。巴黎巴塞爾藝術展在展覽期間於對面小皇宮舉辦11場藝術家講座，首場便邀請亞爾特分享她獨特的女性與移民者創作視角。

▲巴黎大皇宮。（圖／翻攝artbasel IG）

▲草間彌生的「南瓜」，置於大、小皇宮之間的邱吉爾大道上。（圖／翻攝artbasel IG）

除了在大皇宮內的展覽、小皇宮內的藝術家講座外，巴黎巴塞爾藝術展亦在街頭與藝術單位同步展示藝術品，串連巴黎藝術生態。例如草間彌生著名的「南瓜」裝置藝術，就位在大、小皇宮之間的邱吉爾大道上；雕塑家妮基．桑法勒（Niki de Saint Phalle）在1988年所製作的「蛇樹」，則矗立在法蘭西學院前。

修繕後的巴黎大皇宮正式復出，被巴黎藝術雜誌BeauxArts譽為此建築就是巴黎巴塞爾藝術展最好的藝術品。大皇宮官方網站表示，大皇宮在2024年被分三階段公開，在巴黎奧運、巴黎巴塞爾藝術展後，第三階段是由大皇宮策展的「鹽田千春」（Chiharu Shiota），與東京森美術館合作，展覽場地約360坪，是法國有史以來最大型的藝術家專題展覽，期待給觀眾最好的感官體驗，將於12月11日至隔年3月19日展出。

關鍵字：

巴黎大皇宮, Grand Palais, 巴塞爾藝術展

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