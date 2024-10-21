程予希演繹仙氣森系造型走秀！台北時裝周跨界秀信義區街邊華麗登場

記者鮑璿安／台北報導

2024台北時裝周攜手6為知名台灣設計師展開跨界大秀，於20日在台北信義區登場，此次以「Dress Code：Taipei 盛裝臺北」作為主題，6組台灣設計師品牌共同呈現嶄新篇章，秀上也星光熠熠，初孟軒、程予希等人走上伸展台助陣，詮釋台灣時尚。





▲2024台北時裝周攜手6為知名台灣設計師展開跨界大秀，於20日在台北信義區登場 。（圖／品牌提供）





▲（依序）程予希、初孟軒擔任走秀嘉賓 。（圖／品牌提供）

此次由台灣設計師品牌ALLENKO3（柯瑋倫）、BOB Jian（簡國彥）、葭 CHIA （陳佳睿）、Claudia Wang（王子欣）、JUST IN XX（周裕穎）、PCES（暢芷荺、李玉琪、Bruno Chung），打造出精彩的視覺饗宴。當中焦點像是葭 CHIA以台北傳統工藝刺繡與印花工藝結合，由女星程予希擔任走秀嘉賓，身穿百褶洋裝，宛如仙女一般登台。

而《八尺門的辯護人》主演初孟軒則是演繹台灣設計師品牌「PCES」，以數字「4」的中文諧音意象呈現在新季度服裝，由死亡及新生的無限循環與可能性。眾多模特共同詮釋將 MBTI 的 16 種人格類型與各年代服裝風格融合，展現每一種人格類型的獨特態度。