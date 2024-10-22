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思考總卡卡可能大腦疲勞　10招清除腦內廢物

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▲▼ 日網心理測驗看出你的壓力來源 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲有時覺得腦壓很大，超厭世，可能是因為大腦疲勞。（圖／pakutaso、pixabay，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

現代人處於一個快節奏的時代，以前要花上半天才能做完的事，現在主管只給你1小時還嫌慢，或是送出訊息等對方回覆，才過1分鐘對方未讀，你就覺得不耐煩，網路、電視大量的資訊在眼前流轉搜尋，全看完沒得出結論，反而大腦疲勞爆炸，感到厭世。

relax,休閒,放鬆 。（圖／pixabay）

身心靈預防醫學的洛桑加參醫師，在所著的《簡單豐足：減法養生的52個關鍵字》中，提到有關腦疲勞的副作用，包括經常不自覺出現一些低自制力行為，像是大吃大喝大醉一場，或平常興趣在哪、特別喜歡做什麼，就容易往那方向失控，做出衝動購物、衝動飆車等，很容易造成身體發胖，加速變老。

▲▼女性,正妹,上班族,辦公室,工作,加班,過勞,崩潰,壓力,用電腦,打字。（圖／免費圖庫pakutaso）

還有出現無法控制的情緒，像是看什麼都煩，冷淡、冷漠，遇到麻煩事都想冷處理或不處理。記憶力不好使，丟三落四，閱讀紙本能力下滑，讀錯讀漏或根本讀不了兩頁。在策畫一個計畫時，感覺比以前吃力。對本來感興趣的事，提不起勁。心情容易低落、憤世厭世、覺得自己有點悲慘。

▲▼壓力,哭,崩潰,男人。（圖／pixabay）

洛桑加參醫師表示，筋骨有筋骨的勞損，太疲勞不休息，就是酸痛腫脹、發炎、關節退化等；腦也有腦的勞損，大量刺激大量資訊無法排空，也會出現病變，比方說蛋白質斑塊堆積，擾亂神經元傳遞，造成記憶、感知、一系列心智功能受損。

腦疲勞的人，身心都會出現一些變化，察覺徵兆，即早喊卡，疲勞是可以逆轉的，若等到勞損階段，就已經出現一些「損」，這時身體還要花特別多力氣才能修復，建議如果出現以上症狀，可以用10種方式紓壓。

好好睡覺，好好做夢
珍惜無聊時刻，勇於放空
避免再去使用機能性提神飲料
簡單過生活，慢活樂活
簡化行程，排鬆一些
封鎖垃圾訊息與廣告
攝取有益於大腦的好油
收起手機，到戶外走走
避免在惡劣心情下做討厭的工作
吃各種顏色的新鮮蔬菜幫助大腦抗氧化

其中擁有足夠的睡眠時間很重要，因為大腦在人睡覺的時候，會進行斷捨離的工作，篩選、刪除、建檔、精煉白天所獲得的一切資訊，大腦代謝廢物，身體很多修復、再生工作都是趁人睡著的時候進行。放空也有類似的好處，切換成潛意識在處理資訊，讓大腦休息。

▲睡覺（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

關掉手機、封鎖不必要的訊息，是讓交感跟副交感神經能夠回到平衡，舒緩腦疲勞，但若自覺心智功能嚴重受損時，還是要尋求專業醫師的協助。

關鍵字：

腦疲勞, 厭世感, 身心靈, 紓壓, 睡眠

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