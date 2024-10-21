Melody：學習和壞情緒相處　遇到困難就「面對、消化、處理」

▲Melody個性直爽風趣，獲得不少女性網友喜愛。（圖／翻攝自FB/時尚媽咪Melody，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

Melody近來在《小紅書》人氣直升，她常在上面和大家分享心情，獲得不少網友關注喜愛，她說以前有負面情緒，總會想辦法花心思去掩蓋，現在的她也接受人生中的不完美，開始試著和壞情緒和平共處，她喊話：「面對它、消化它、處理它，明天又是新的一天。」

Melody分享：「人生走過一些風雨之後，悟出一些道理，人生很長，現在看似好，不一定是真的好；現在看似壞，但它不一定永遠都壞，它會好好壞壞、高高低低，它會教會你很多事情，讓你學會接受自己、接受他人，還有接受一些你以前接受不了的事實和智慧。」

她提到，她媽媽曾告訴她：「一個人的命好不好，蓋棺而論」，直到現在45歲才明白這句話的意義，因為人生很凌亂，你不知道什麼時候會遇到怎樣的事情，而每件發生的事情都有它的意義，就像你的每一種情緒，也都有存在的意義，因為你不可能只有正面情緒，而沒有負面情緒，接受人生不完美是很重要的。

她坦言自己偶爾也會有負面情緒上來，像是累又或者是不耐煩，以前總想花力氣去掩蓋，希望自己盡量正面，但現在開始學會和平共處，因為壞情緒也是一種情緒，她分享像是早上起床發現自己長了針眼、前天運動又拉傷了腰，想到明天要拍廣告，整個焦慮感襲來，覺得整個一團亂，但是看了醫生之後，腰部和眼睛狀況都有改善，短短一天經歷了情緒三溫暖，所以人生就是必須學習「面對、消化、處理」，因為無論遇到什麼困難，明天又是新的一天。