IKEA為鐵粉出潮T　搶眼彩色環保袋超可愛

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA近期在台推出全新AURTIENDE系列，這系列不是放在家裡，而是給你穿出去的，品牌表示其產品是為了自家忠實粉絲打造，滿滿且醒目的IKEA LOGO極具辨識度，包括潮T、連帽衫、帽子、水瓶與帆布袋單品，讓你打造出從外到內的IKEA風格。

▲IKEA為自家粉絲跨界推出潮T、連帽衫單品，AURTIENDE黑色T恤售價299元、環保袋售價199元。（圖／品牌提供）

以家居商品為主的IKEA，近年嘗試發展各不同領域，本次活用自家LOGO推出全新AURTIENDE系列，也在全台限時開賣，IKEA1表示此系列靈感源自於IKEA的忠實粉絲，並為他們量身訂做，AURTIENDE在瑞典語中意為「原創」，反映對真實性和自我表達的重視。

▲IKEA AURTIENDE白色連帽衫，售價699元。

實用的T恤跟連帽衣，剪裁簡單易於穿搭，跟IKEA平易近人的形象很搭配，結合日常外出的實用性，還有推出帽子、水瓶與帆布袋等時尚單品，帆布袋也一反常態，用採用繽紛的色彩詮釋，第一眼看起來討喜又可愛，讓粉絲能用不同的IKEA選品，輕鬆打造自己喜歡的OOTD。

▲AURTIENDE帽子售價249元。

配件品牌 CASETiFY近日也宣布與創作才女魏如昀創立的潮流品牌RETEM03首度跨界合作，推出獨家聯名，以RETEM03獨有的沈穩都市感，結合溶解、錯落、暈染等藝術手法，加上具神秘氛圍的靛色為主色，打造系列服飾、手機殼、電子與生活配件，還包含獨家聯名款「Ultra 終極扣環鑰匙圈」。

其聯名系列透過作品呈現出魏如昀內心世界的縮影，以及對時下趨勢的解讀，融入不同紋理和大膽色彩元素，透過細節和質感營造出無性別的穿搭風格。且品牌最新產品「Ultra 終極扣環鑰匙圈」也推RETEM03聯名獨家限定款，選用靛藍色扣環搭配簡約品牌標誌吊飾，並且結合特別為此次聯名打造的金屬吊飾及串珠，無論扣在腰間、掛在包包或手機上當作吊飾都很時尚。

另聯名系列還同步推出兩款聯名Tee ，選用寬鬆舒適版型與面料，延續電子配件 Lo-fi 風格搭配品牌色系，讓追求低調簡約的時尚愛好者也能加分整體風格。