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營養師傳授「腸病毒飲食法」：軟質、不刺激為大原則

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▲▼營養師傳授「腸病毒飲食法」。（圖／Unsplash）

▲腸病毒建議吃軟質食物，幫助補充能量。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

近來不少小朋友掛病號，全台學校已有262班因腸病毒停課，聽聽營養師高敏敏教你確診腸病毒應該怎麼吃，首先第一就是要多喝水，因為小孩因為喉嚨痛而不喝水，但須注意若水沒有喝足，容易導致脫水。

營養師高敏敏分享，確診腸病毒的飲食方針就是軟質、清淡、不刺激，並且遵守少量多餐原則，不要勉強小孩進食，建議吃東西前可以把食物切小塊一點，會比較好吞嚥。

#可以吃軟質食物

1.高含水的蔬果：西瓜、蓮霧、哈密瓜、絲瓜、冬瓜

2.軟質地點心：優格、布丁、奶酪、水果冰、冰淇淋。

3.軟質主食：麵線、粥、南瓜泥、地瓜。

4.高蛋白質食物：雞湯、蛋粥／魚粥、豆漿、豆花、蒸蛋。

▲▼營養師傳授「腸病毒飲食法」。（圖／Unsplash）

#需避免刺激的食物

1.炸物：雞排、薯條、炸雞腿等等會加重發炎症狀，讓病情好的更慢。

2.甜食：甜甜圈、含糖飲料、蛋糕等等，增加身體負擔及發炎症狀。

3.餅乾：洋芋片、爆米花、巧克力餅等等，容易刺激口腔、喉嚨，導致疼痛增加。

4.黏稠／顆粒／酸飲品：米漿、柳丁汁、堅果漿、羹湯，易刺激胃酸分泌，使腸胃更不適，顆粒飲品可能讓嘴破更不舒服。

▲▼腸病毒飲食。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

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