NIKE快閃6折破千件商品降價！話題鞋款現省千元

記者鮑璿安 ／ 台北報導

運動品牌Nike無預警帶來「Member days」特惠活動，在官網快閃下殺6折，此次針對像是Air Jordan 1低筒、越野鞋、實穿小白鞋等破千件商品均有優惠，很適合民眾在換季時刻入手，為全身上下換上新裝，動動手指購物去。

▲Nike Pegasus Trail 4男款越野跑鞋，NT$2,699，40%折扣。（圖／翻攝自官網）





▲Nike Air Span II SE男鞋，NT$1,859 ，40%折扣。（圖／翻攝自官網）

此次官網特惠從10月21日至10月27日晚上23:59展開，指定款式6折起的優惠，不需要優惠代碼，且數量有限，售完即止，僅適用於此特賣網頁上的產品。特別推薦新品Nike Ebernon低筒小白鞋，從原價2,500元來到1,499元。 Nike Pegasus Trail 4男款越野跑鞋也現省快2千元，非常值得入手。

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▲Onitsuka Tiger 鬼塚虎TIGER CORSAIR A55系列。（圖／品牌提供）



Onitsuka Tiger鬼塚虎TIGER CORSAIR A55系列，是對1970年代引領慢跑熱潮的經典CORSAIR訓練鞋進行重新詮釋，特色在於鞋跟翻邊及交叉設計，讓輪廓簡潔修長，以白色縫線勾勒出品牌標誌性的虎爪紋，非常前衛耐看。性能方面同樣有看點，鞋面由防水網布與柔軟麂皮絨組成，輕盈舒適並具備優越的足部包覆性。這次一共推出全六種莫蘭迪色系的溫潤配色，包括經典灰、奶油米、櫻花粉、海軍藍、橄欖綠、百搭黑。





▲運動風格的Echo Surge鞋型貼近傳統運動鞋。（圖／品牌提供）





▲全新Echo系列。（圖／品牌提供）





▲Echo Sand Storm 暴風波波軍綠。（圖／品牌提供）

CROCS秉持著舒適輕鬆的特點深受大家喜愛，最近帶來全新Echo系列，運動風格的Echo Surge鞋型貼近傳統運動鞋，配備加強中底和透氣LiteRide™鞋墊，更擁有輕盈透氣的彈性針織鞋面，不論日常還是運動，都非常適合。而Echo Clog拖鞋則維持了洞洞鞋的靈魂元素，換上Croslite材質與多元大地配色；靈感來自沙漠紋理的Echo Sand Storm擁有流線般的獨特造型，添加拉環設計讓穿脫更輕鬆，營造出潮流街頭風格。