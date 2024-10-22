新光三越台北天母店周慶10／24登場　超市萬件商品買一送一

▲新光三越天母店2024周年慶10／24開跑。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

新光三越台北天母店周年慶將於10／24登場，期間不僅推出多項優惠回饋，還引入天母商圈獨家美食與香氛品牌，今年的周年慶以「美食香氛專區」與「萬聖節歡樂活動」為主打，超市還祭出萬件商品買一送一，從精品美妝香氛到居家生鮮通通都有小確幸。

近年面臨大葉高島屋積極改裝，引入多家話題美食吸引人潮，新光三越於天母商圈定位為精緻化商品與服務導向，去年引入80間新品牌，占比達到50%，今年再導入36間新店，整體調整達到70%，周年慶也有新話題店，讓消費者不需遠跑也能嚐鮮。

業者表示，日本神戶炒麵「長田本庄軒」已於10／11開幕，是台灣第二間分店，主打現場烹飪的神戶炒麵與大阪燒，為消費者帶來正宗的日本風味。還有「季樂和牛鐵板燒」和「鰻魚日記」等進駐美食街，讓美食選擇更加多元。

香氛專區也是周年慶亮點，DIPTYQUE、Penhaligon's等頂級香氛品牌首次亮相天母，與Jo Malone London、LOEWE等精品香氛品牌共同打造一個沉浸式的香氛體驗，超市近期表現亮眼，天母店周年慶也祭出萬件買一送一，從A5和牛、北海道鮭魚、橄欖油、醬油等都在優惠之列。

▲潘海利根 浮華爵士淡香精100ml，售價7,700元；Jo Malone檜木與雪松芳醇香水100ml，售價7,800元。

新光三越天母店周年慶從10／24至11／6期間，購物累計滿5,000元即可獲得5,000點skm points，化妝品單筆消費滿2,000元則送2,000點，名品、家電等單筆消費滿1萬元送5,000點。首七日透過skm pay支付名品、家電等單筆消費滿1萬元送10,000點。

除了購物優惠，周年慶搭配萬聖節推出相關活動，包括10／24舉行味全龍女神拉拉隊的應援見面會、10／26「萬名小小魔兵大集合」活動則號召孩子們穿上可愛的萬聖節服裝，參加遊行並獲得萬聖節限定零食包。

此外，萬聖節當天還會舉辦百鬼夜行活動，讓消費者穿上萬聖節裝扮參與互動，享受萬聖節的樂趣，備受期待的超級瑪利歐見面會也將於10／27登場，與粉絲們共享歡樂時光。

▲大葉高島屋周年慶至10／28止，目標業績8億元。（圖／業者提供）

大葉高島屋現正慶祝30周年，推全館消費滿3,800元送1,600點數（約400元），家電區優惠門檻也調降，過去需累積消費滿1萬元贈送2000點，今年只需消費滿8,000元即可獲得1600點。此外館內也亮相自主研發的「A-LA-DING智能機」，可提供33家館內品牌的專屬優惠，消費者只要輸入手機號碼，就能享受折扣券或兌換限量商品。



業者表示，購物滿額單日累積消費滿12,000元，可獲限量的大葉高島屋禮賓寶寶手提箱；消費15,000元可獲禮賓寶寶30周年紀念款。下半年期間消費累積滿10萬元可參加抽獎，獎品包括市價8萬元的1英兩黃金、新款iPhone等。