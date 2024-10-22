「長期熬夜」對健康影響甚大　免疫力大幅下降

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活忙碌且作息不正常，熬夜已經司空見慣，熬夜晚睡除了讓隔天精神不繼以外，對身體健康也有不少的負面影響，盤點熬夜的4個壞處，現在立刻改過來還不晚！

#容易感冒、生病

熬夜會削弱免疫系統的功能，這是因為身體在夜晚需要休息和修復，尤其是睡眠中的深層睡眠階段對身體修復至關重要。熬夜會打亂這個過程，導致身體無法正常修復組織和細胞。長期熬夜的人更容易患上感冒、流感等疾病，甚至可能導致免疫力大幅下降，增加慢性病的風險。

#容易情緒不穩定

熬夜會直接影響大腦功能，特別是在情緒控制和壓力管理方面。長時間缺乏充足的睡眠容易導致情緒不穩定、易怒、焦慮，甚至引發抑鬱症等心理健康問題。熬夜的人常感到精神不集中，工作或學習效率降低，進一步加重了心理壓力。

#增加心血管疾病風險

熬夜與高血壓、心臟病等心血管疾病有密切的關聯。熬夜會導致體內的應激激素，如皮質醇分泌增加，進一步引發血壓升高和心臟負荷加重。長期熬夜還會導致血脂異常，增加動脈硬化的風險，最終可能引發心臟病或中風等重大健康問題。

#肌膚加速老化

熬夜對皮膚健康有明顯的負面影響。晚上是皮膚修復和再生的關鍵時期，熬夜會干擾這一過程，導致膚色暗沉、乾燥，甚至加速皺紋和細紋的產生。熬夜後，黑眼圈和痘痘的發生率也會增加，對於愛美的人士來說，熬夜無疑是加速衰老的隱形殺手。