搶看UNIQLO x Marimekko必買單品！4大全新印花、圍巾和抽繩包太可愛

記者鮑璿安／台北報導

UNIQLO再度帶來與芬蘭知名設計品牌Marimekko的合作系列！2024秋冬聯名捕捉了迷人美好的秋日時光，更擁有4大全新印花，值得入手的話題單品包括Marimekko抽繩肩背包、HEATTECH針織帽以及高領T恤等，讓穿搭充滿活力，11月1日起正式開賣！





▲UNIQLO攜手Marimekko再推2024秋冬聯名系列，打造女裝和童裝單品。（圖／品牌提供）

Marimekko為UNIQLO LifeWear的經典設計迎來嶄新面貌，印花是聯名的主要看點，這次汲取秋季清晨薄霧到夕陽西下的色彩變化為靈感，本季打造四款獨特的Marimekko印花，包括Kimalainen（大黃蜂）、Suomu（魚鱗）、希臘神話中的海妖、取材大自然生態推出的Koppelo（松雞），透過標誌性的變化波點，帶給人繽紛亮麗又溫暖的視覺效果，融入女裝和童裝單品之中。

▲UNIQLO x Marimekko 2024 秋冬聯名系列將於11月1日（五）於UNIQLO TAIPEI全球旗艦店、西門店、ATT4FUN信義店、LaLaport台中店、高雄漢神巨蛋購物廣場店及網路商店同步販售。（圖／品牌提供）

▲Marimekko小羊毛圓領毛衣(長袖)、padded圍巾、女裝Marimekko抽繩肩背包 。（圖／品牌提供）

大人小朋友可以共享的LifeWear秋冬層次搭配，包括溫暖柔軟的刷毛開襟外套以及舒適的小羊毛圓領毛衣、洋裝及迷你裙，以及品牌秋冬必備的HEATTECH單品，層次打底必備的HEATTECH高領T恤、PADDED圍巾和Marimekko抽繩肩背包等亮眼配件，兼具保暖度和時髦感。

同時，運動品牌Nike無預警帶來「Member days」特惠活動，在官網快閃下殺6折，此次針對像是Air Jordan 1低筒、越野鞋、實穿小白鞋等破千件商品均有優惠，很適合民眾在換季時刻入手，為全身上下換上新裝，動動手指購物去。此次官網特惠從10月21日至10月27日晚上23:59展開，指定款式6折起的優惠，不需要優惠代碼，且數量有限，售完即止，僅適用於此特賣網頁上的產品。特別推薦新品Nike Ebernon低筒小白鞋，從原價2,500元來到1,499元。 Nike Pegasus Trail 4男款越野跑鞋也現省快2千元，非常值得入手。

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