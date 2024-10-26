「表達想法」是生存之道　在職場、任何關係中都要練習

文／人物誌

在日常生活中，你是個善於表達想法的人嗎？

表達想法這件事，在亞洲社會的傳統氛圍中，還是比較不被重視的。回溯以往的求學過程，大部分人遇到需要自我介紹的時刻都會緊張不已，這樣的狀況，排除陌生環境的影響外，主要的原因，大概都是我們從小就很少表達自己的想法。

多數時候，我們習慣選擇遵從、隱忍甚至退讓，將自己的真實情緒與需求隱藏，不願做太多的表達，有時以為這樣是善解人意，有時以為這樣就能避免糾紛，但事實並非如此。我們都忽略了，情緒是有攻擊性的，不願意表達想法的人，只是變相地在傷害自己，同時也讓人與人間的關係無法往更好的方向發展。

▲《半熟男女》劇照。（圖／微博，下同）

懂你的人，是透過你不斷地表達才有的



不願意表達自己的想法，為什麼也會影響人際關係？明明選擇隱藏情緒的人，是為了顧全大局、減少紛爭，但到了最後，往往讓關係變得更糟，還徒增許多遺憾與埋怨，這是為什麼呢？

我想，大概是因為「期待被理解」吧！選擇隱忍情緒的背後，往往都有一個期待被理解的心情。說是敏感也好，這樣的人通常抱持著「不表達，對方也會理解我」的想法在期待對方察覺自己的心思，而每當結果不如預期時，反而會被自己隱藏的情緒反噬，傷害了自己，也容易破壞關係。

其實，無論是在親子關係、同儕關係或是伴侶關係裡，你認爲應該很懂你的人，都是透過相處時，雙方不斷的表達想法，在衝擊、碰撞中，才能成為理想中很懂你想法的人。若一直選擇封閉自已，不輕易表達想法，在任何關係中，應該都很難找到知音。

職場中，表達想法是對自己負責的行為



而除了在親密關係中，表達自己是維持關係的最佳方法外。在職場中，清楚、明確的表達自己的想法，更是對自己負責的行為。在爭權奪利的世界裡，沒有人有時間及心思猜測你的情緒，若自己都不敢表達，外人更不會在乎你的需求與權益。

表達想法，可以說是職場中必備技能。無論是工作的大小事，或是同事間相處，都需要透過表達才能找到生存之道。即使，表達想法不是每個人都擅長的事，卻是大家都需要練習並習慣的事。在任何關係中，合情合理的表達自己想法，才能使關係更長久。

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