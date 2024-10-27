周末放鬆輕旅行首選！從宜蘭火車站出發　6間必訪的宜蘭市區咖啡廳

文／人物誌

對於忙碌的上班族來說，周末是相當難能可貴的休息時光，偶爾來一趟簡單的小旅行更是放鬆身心壓力之必要。而宜蘭絕對是一個理想的旅遊目的地，它距離台北不遠，只需要經過雪隧就可以輕鬆到達，又有豐富的自然景觀，想要健行爬山、到海邊看夕陽都很方便。

在這篇文章中，我們將介紹位於宜蘭市區的六間特色甜點咖啡廳。你可以睡到自然醒再出發，任選一間喜歡的店家在那裡放慢步調享受悠閒的假日時光，再去一兩個景點走走，就是一趟輕鬆無負擔的充電輕旅行。趕快一起來看看下方介紹的宜蘭市區咖啡廳吧！

1. 花轟小姐

花轟小姐位在泰山路上，附近有知名的「阿娘給蒜味肉羹」與「正好鮮肉小籠包」，推薦可以在附近吃個午餐後，再到花轟小姐享用下午茶。

▲花轟小姐。（圖／花轟小姐粉絲專頁）



花轟小姐外觀是一棟白色系裝潢，一樓只有櫃檯跟蛋糕櫃，主要的用餐區在二樓，除了一般桌椅外，也有榻榻米座位可以選擇，且桌與桌的間距很剛好，不會讓人有擁擠的感覺，很適合與朋友相約聚會聊天，一人點戚風蛋糕、一人點乳酪蛋糕，在這裡度過一個愜意的午後。

2. 碰氣嘎嗶

「碰氣嘎嗶」一名相當有趣，取自松鼠的台語讀音雙關，碰氣既是松鼠，也是英文punch諧音，因此在碰氣嘎嗶隨處都可見到松鼠的可愛裝飾與正能量語錄，讓大家來到這裡可以感受到愉快輕鬆的氛圍！

▲「碰氣嘎嗶」一名相當有趣，取自松鼠的台語讀音雙關。（圖／艾蜜莉彭提供，下同）

這裡的餐點與飲品選擇不少，鹹食方面除了有咖啡廳常見的焗烤厚片吐司外，竟然還有滷肉飯、鹹豬肉飯等可以點，甜點菜單常態提供鬆餅和當天限定的品項。

3. 散步咖啡

散步咖啡是老宅改建的咖啡廳，外觀充滿綠植看起來生機盎然，走進裡頭更是寬敞舒適，不僅保留老宅的韻味，每一個角落還都充滿著巧思，完全能感受到店主佈置的用心。走上二樓，還有個為多人設計的半開放式和室包廂空間。

散步咖啡的甜點受到非常多人推薦，他們的小戚風蛋糕口味設計擁有多種層次，如海鹽焦糖戚風搭配著鮮奶油、焦糖醬、肉桂餅乾等等，上頭還有裹著糖的甜脆堅果畫龍點睛！如果喜歡布丁的人，也別忘了點一顆唷！

4. 真島咖啡



真島咖啡和散步咖啡一樣都是由老宅改建、都有兩層樓，但兩者相比真島咖啡多了幾分「家」的味道，看見店內的舊磁磚花紋、紅色鐵窗花樓梯扶手，都有一種回到外婆家的感覺。這裡的二樓除了用餐座位外，也有古著、飾品等選物可以逛。

餐點部分，真島咖啡也帶有日式喫茶店的氛圍，無論是家常的鐵鍋牛肋咖哩飯還是定食都是店內的大人氣。餐後再點個提拉米蘇、布丁、或冰淇淋蘇打汽水等，就是個完美的收尾。

5. 泥鰍 Hooliu

「泥鰍」位在農權路上，從宜蘭火車站出發開車只需要五分鐘，店內空間並不算太大，但裝潢擺設相當有韻味，走進裡頭還有大大的古董鐘，時間到便會噹噹作響，宛如凝結了時空。這裡的水果戚風可以說是必點，清甜的水果香氣再配上雅緻的戚風蛋糕口感，是質樸簡單卻令人回味無窮的味道！如果剛好是來宜蘭慶生，又沒機會到店內，也可以事先訂購整模蛋糕帶回住宿處享用喔！

另外，若到泥鰍時剛好還沒吃正餐的話，也務必嘗試他們的咖哩飯，這裡的咖哩不是那種日式咖哩塊的類型，而是帶有香料層次、大人會喜歡的滋味。

6. 小龜有

最後這間小龜有就在宜蘭火車站附近，是宜蘭市小有名氣的日式刨冰店，也是抹茶愛好者的天堂，許多人特地來此都是為了招牌抹茶牛奶刨冰。濃濃的抹茶醬再配上恰到好處的紅豆、QQ的糰子、蕨餅等，口感濃郁滿分又不會過於單調。冬天時也可以點碗熱甜湯，像是紅豆湯、紫米粥、薏仁湯等。若已經來過小龜有，又喜歡嚐鮮，也推薦可以嘗試他們不定期推出的限定品項，相信都不會讓你失望！

這篇文章一口氣介紹了六間宜蘭市區的咖啡甜品店，相信已經足夠大家來宜蘭玩好幾趟了！有時候旅遊的目的不在於要去好幾個地方踩點，找一間自己喜歡的店在那裡細細品味，也是一種很棒的旅行方式。

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