美妝首度滿3千送5百　SOGO周慶主打比日本還便宜

▲SOGO 2024周年慶卡友禮推出Holle Kitty家族們助陣。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

因應從去年起大批消費者出國潮，加上日幣匯率優勢仍強，每年主打美妝的SOGO台北店，針對特定彩妝、香氛首度祭出滿3,000元送500元的低門檻，還有聯名卡回饋加上特定特惠組加碼「現折1000元」、「買正貨送正貨」、「商品券加贈等」；復興館精品亦有8%至14%不等的優惠。SOGO表示以0.22日圓匯率計算，化妝品特惠組與精品比日本當地買還便宜。

▲忠孝館ESTEE LAUDER小棕瓶獨家放大組，價值12,005元，優惠價5,500元，再現折1,000元，限100組、限11月8日販售。

SOGO台北三館今（10／23）公布周年慶詳細優惠內容，以「美妝天后宮」的忠孝館針對近期較為辛苦的美妝類別，以往回饋門檻為6,000元，今年首度祭出館內特定30間美妝、香氛品牌滿3,000元送500元抵用券回饋，此外還針對特定特惠組，推出優惠價再現折1,000元折扣，Kiehl’s淡斑精直接下殺到3折起，蘭蔻極光水也有33折折扣，雅詩蘭黛的小棕瓶也可用37折買到，還可再做全館滿額回饋。

▲復興館LANCOME嫩亮雙星組，價值14,434元，優惠價9,180元，再加贈1,000元SOGO電子商品券， 限量20組。

此外也有3600組的買正貨送正貨特惠組，像資生堂保濕潔膚皂、MAC鎖吻唇膏、雅詩蘭黛特潤全能修護眼霜全部都是買一送一，另外還推特定5000份優惠組，特價後再加贈300元至1,000元不等的商品券，包括SUQQU、HR赫蓮那黑繃帶修護乳霜、雅詩蘭黛小棕瓶、資生堂小紅瓶全都囊括在內。





▲SOGO 2024周年慶卡友禮推出Holle Kitty家族們助陣。（圖／業者提供）

上半年彩妝市場因大量遊日潮，導致買氣受影響，SOGO表示彩妝品牌為衝業績，今年更願意祭出眾多加碼，其滿3,000元送500元抵用券門檻可使用的彩妝品牌包括倩碧、BB、品木宣言、MAC、RMK、SUQQU、SHU、Kiehl’s、IPSA、NARS、TOM FORD、ARMANI、JML、HERMES、LAURA MERCIER、D&G、MUFE、GUCCI、TRUDON、ALBION、MALIN+GOETZ。

▲復興館BVLGARI Serpentine鮮豔祖母綠色鱷魚皮手提肩背包，售價790,000元；復興館THOM BROWNE黑色荔枝紋小牛皮兔子肩背包，售價86,200元。

以精品為主打的復興館，1至3樓精品消費滿2萬元歲2,000元，指定珠寶消費滿3萬元送1,200元，化妝品則推指定品牌消費滿3,000元送500元、消費滿6,000元送800元回饋，針對聯名卡精品還可再享4%回饋，加上信用卡約2%回饋，其三大精品回饋可達10%。

▲忠孝館TOD'S APA托特包，價格店洽；忠孝館RIMOWA Classic系列 Cabin Silver銀色行李箱，售價50,800元、RIMOWA Unique彩色皮革手把，售價10,000元。

SOGO表示，日本精品的定價比台灣略高，雖然有匯率優勢，但在周慶期間滿額回饋加上信用卡優惠，其實買起來比日本還要便宜，以香奈兒11.12包為例，在周慶期間配合聯名卡購入，比在日本還省3萬多元。