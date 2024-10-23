fb ig video ETtoday search mobile

生活大小事不再第一個找對方！「5個徵兆」代表感情出現危機　

>

▲▼「5個徵兆」代表感情出現危機。（圖／翻攝自FB/SBE DRAMA）

▲當感情出現危機，應積極溝通並尋求解決方法。（圖／翻攝自FB/SBS DRAMA，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

不論是情侶、夫妻，無論感情多穩固，關係都應該用心經營，其實感情中的危機絕不是一朝一夕，而是長時間累積，若是能夠及早發現處理，有助於挽回或改善關係。

#溝通減少或變得負面

如果發現彼此之間的對話次數明顯減少，或是每次溝通都帶有批評、指責甚至爭吵，這是感情出現問題的第一徵兆。當雙方無法心平氣和地表達感受或解決問題，彼此的距離就會漸漸拉開。

▲▼「5個徵兆」代表感情出現危機。（圖／翻攝自FB/SBE DRAMA）

#生活大小事不再第一個找對方

感情中的親密感不僅來自於生理接觸，也包括情感上的連結。如果你們不再分享生活中的小事、不再願意依靠對方來尋求支持和安慰，這意味著情感逐漸疏離。感情中的親密感減弱，會讓雙方感到孤單。

#無法解決持續性的衝突

每對伴侶都會有衝突，但如果相同的問題持續存在且無法解決，這可能會導致關係進入危機。這樣的情況會讓一方或雙方感到無力，進而失去繼續努力的動力。

▲▼「5個徵兆」代表感情出現危機。（圖／翻攝自FB/SBE DRAMA）

#對未來的計劃分歧

當伴侶之間對未來的期望產生重大分歧，例如對結婚、生子或搬遷的想法完全不同，這可能預示著感情危機。如果雙方無法在這些重大議題上達成共識，這會讓彼此產生不滿和壓力，最終可能導致分手。

#感覺被忽視或不再被重視

在感情中，如果一方感到自己的需求、感受或意見被忽視，這會讓他們感到不再被愛或不重要。這種情況可能表現為一方變得冷淡、不再關心對方的需求，甚至完全忽略對方的存在感。

關鍵字：

感情危機, 挽回感情, 關係改善, 兩性

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

少根筋三大星座！Top 1 活在自己世界　根本沒在管別人怎麼想

少根筋三大星座！Top 1 活在自己世界　根本沒在管別人怎麼想

超準心測！哪一隻貓咪最可愛？看看你情商有多高

超準心測！哪一隻貓咪最可愛？看看你情商有多高

下半年有機會大翻身的三星座！TOP 1平時做事謹慎努力　當然有機會成功

下半年有機會大翻身的三星座！TOP 1平時做事謹慎努力　當然有機會成功

楊謹華與老公Ben甜飛比利時！拎Delvaux人氣包款逛街超時髦 安海瑟薇、舒淇現身上海畫面太美！Moncler「天才之城」最潮聯名一次看 搶看UNIQLO x Marimekko必買單品！4大全新印花、圍巾和抽繩包太可愛 「長期熬夜」對健康影響甚大　免疫力大幅下降 NIKE快閃6折破千件商品降價！話題鞋款現省千元 金世正從私服到活動都愛Longchamp！Roseau包三萬有找、銀扣好有質感 天生高情商星座男Top 3 ！第一名有大智慧　為另一半給足情緒價值

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面