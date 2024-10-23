生活大小事不再第一個找對方！「5個徵兆」代表感情出現危機　

▲當感情出現危機，應積極溝通並尋求解決方法。（圖／翻攝自FB/SBS DRAMA，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

不論是情侶、夫妻，無論感情多穩固，關係都應該用心經營，其實感情中的危機絕不是一朝一夕，而是長時間累積，若是能夠及早發現處理，有助於挽回或改善關係。

#溝通減少或變得負面

如果發現彼此之間的對話次數明顯減少，或是每次溝通都帶有批評、指責甚至爭吵，這是感情出現問題的第一徵兆。當雙方無法心平氣和地表達感受或解決問題，彼此的距離就會漸漸拉開。

#生活大小事不再第一個找對方

感情中的親密感不僅來自於生理接觸，也包括情感上的連結。如果你們不再分享生活中的小事、不再願意依靠對方來尋求支持和安慰，這意味著情感逐漸疏離。感情中的親密感減弱，會讓雙方感到孤單。

#無法解決持續性的衝突

每對伴侶都會有衝突，但如果相同的問題持續存在且無法解決，這可能會導致關係進入危機。這樣的情況會讓一方或雙方感到無力，進而失去繼續努力的動力。

#對未來的計劃分歧

當伴侶之間對未來的期望產生重大分歧，例如對結婚、生子或搬遷的想法完全不同，這可能預示著感情危機。如果雙方無法在這些重大議題上達成共識，這會讓彼此產生不滿和壓力，最終可能導致分手。

#感覺被忽視或不再被重視

在感情中，如果一方感到自己的需求、感受或意見被忽視，這會讓他們感到不再被愛或不重要。這種情況可能表現為一方變得冷淡、不再關心對方的需求，甚至完全忽略對方的存在感。