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手寫日記、下班離開手機　5個「老派生活方式」享受慢活幸福

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星座。（圖／tvn_drama IG）

▲5種「老派生活法則」，或許我們都該嘗試一下。（圖／tvn_drama IG）

記者鮑璿安／綜合報導 

科技逐漸改變生活，理應是讓大家過得更舒適，不過卻在無意間讓人越來越疲乏，我們都被電子產品捆綁，失眠壓力大各種文明病纏身。那麼以下5種「老派生活法則」，或許我們都該嘗試一下。

1. 手寫代替打字

打字久了，才發現手寫的東西最有溫度，相信大家都很懷念小時候收到手寫信的那種感動，的確現在訊息滿天飛，卻很少有人願意靜下來去記錄生活，所以試著手寫備忘錄、日記、信件吧，生活也需要一些寧靜。

2. 下班就離開手機

前段時間FB、IG大停擺，很多人都受不了，不過也讓人想起，當初沒有這些社交工具時，也不存在科技冷漠，人與人坐下來聊天吃飯都是最真實的自己。所以不妨設定一個時間，讓自己好好離開手機，享受當下的生活。

3. 手作便當代替外食

雖然下班很疲累，但是試著自己手作晚餐吧，其實自己下廚也是一個放鬆的時刻，享受自己做的食物，離開那些便利商店沒有溫度的食品，連心也會溫暖許多。不妨定一個下廚日，不用每天煮飯，偶爾手作便當，就會有不同的體驗。

4. 東西壞了先修

「過去東西壞了只想著修，現在東西壞了只想著換。」這句話聽來，許多人都有感觸，現代換東西買東西很容易，不過過去那種珍惜一樣物品，用到不能再用的感情，似乎越來越淡了。其實不光是物品，連現代人的感情也一樣，不想修只想換。

5. 睡前看一本書

現代人都是抱著手機入睡，從現在開始，在床頭放一本書吧。其實這也是為自己留了單獨的相處時間，這個時刻，只有你和文字共處，離開手機就是離開了社群，好好的體會睡前的寧靜，有時候是自己把自己逼得太緊，「老派生活法則」其實可以過得很快樂。

關鍵字：

生活法則, 科技疲憊, 手寫, 手作, 修理

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