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韓韶禧把「小CK熊」掛高跟鞋上曬美腿！話題暗黑同款台灣買得到

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記者鮑璿安／台北報導

韓韶禧以《夫妻的世界》、《京城怪物》等戲劇躍升大勢女主角，最近她在個人IG上曬出美照與粉絲互動，而她身為Charles & Keith代言人，這次示範了品牌與法國黑色美學品牌 BLVCK PARIS 的全新聯名系列穿搭，神顏散發電力讓人難以招架。

畫面中韓韶禧身穿毛絨絨的平口上衣搭配裙裝，腳踩透膚絲襪十分搶眼，而她全身造型中的亮點莫過於CHARLES & KEITH 與 BLVCK PARIS的聯名單品，特別在蝴蝶結尖頭高跟鞋上掛了暗黑小熊吊飾，還能掛在衣服上，兩款黑色配件相呼應，韓韶禧在鏡頭中釋放美腿線條十分性感。

▲▼ 韓韶禧小CK暗黑熊吊飾掛高跟鞋 。（圖／品牌提供）

▲CHARLES & KEITH 與 BLVCK PARIS的聯名單品。（圖／品牌提供）

▲▼ 韓韶禧小CK暗黑熊吊飾掛高跟鞋 。（圖／品牌提供）

▲暗黑熊吊飾。（圖／品牌提供）

▲▼ 韓韶禧小CK暗黑熊吊飾掛高跟鞋 。（圖／品牌提供）

▲玫瑰肩背包 。（圖／品牌提供）

這次的聯名系列聚焦純黑美學，標誌性單品還有Imogen 玫瑰厚底長靴，側邊金屬玫瑰釦環結合厚底剪裁很有搖滾特質，也帶來了玫瑰肩背包以及玫瑰彎月斜背包，用低調的玫瑰壓印點綴其中，散發叛逆質感。當然別忘記韓韶禧同款的暗黑小熊吊飾，也已經在台灣販售了。

▲▼ uniqlo 。（圖／品牌提供）

▲▼ uniqlo 。（圖／品牌提供）

▲▼ uniqlo 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO攜手Marimekko再推2024秋冬聯名系列，打造女裝和童裝單品。（圖／品牌提供）

同時，UNIQLO攜手Marimekko再推2024秋冬聯名系列，Marimekko為UNIQLO LifeWear的經典設計迎來嶄新面貌，印花是聯名的主要看點，這次汲取秋季清晨薄霧到夕陽西下的色彩變化為靈感，本季打造四款獨特的Marimekko印花，包括Kimalainen（大黃蜂）、Suomu（魚鱗）、希臘神話中的海妖、取材大自然生態推出的Koppelo（松雞），透過標誌性的變化波點，帶給人繽紛亮麗又溫暖的視覺效果，融入女裝和童裝單品之中。

關鍵字：

韓韶禧, Charles&Keith, BLVCKPARIS, 時尚, 穿搭

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