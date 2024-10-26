韓國秋季短髮範本！Nana被讚人生髮型、美妝模特「層次剪」修飾臉型

文／美人圈

近幾年短髮、中短髮爆火，很多人應該都會拿著短髮範本去找設計師要求剪同款，很多明星也都是因為剪了短髮而火出圈！這次帶來2024韓國秋季短髮範本，林珍娜（Nana）剪短髮後堪稱剪出人生髮型，姜娜英、恩雅更是公認短髮範本，快一起往下看看韓女們公認的短髮模板！

2024韓國秋季短髮範本

林珍娜（Nana）

Nana自從剪了這款短髮後，每次出鏡都被誇讚簡直就是剪出人生髮型！Nana的這款短髮長度齊耳、且搭配明顯的捲度，相當有造型感，也有種美式復古的氛圍，出片率超高！

▲林珍娜（Nana）。（圖／IG@jin_a_nana）

這種捲度的短髮不僅有甜美可愛的氛圍，也可以走稍微性感的風格，重點是自帶法式慵懶感，相當鬆弛又迷人。

▲Nana剪短後，被誇讚簡直就是剪出人生髮型。（圖／IG@jin_a_nana）

姜娜英

韓國網紅姜娜英小姊姊因為極具空靈感的氣質爆火，在IG及YT都有高人氣！這款短髮長度及肩，髮尾帶些層次、且做出內彎的感覺，看起來知性又溫柔，完全是那種校園初戀女神的髮型。

▲韓國網紅姜娜英。（圖／IG@narongrongrong，下同）

娜英小姊姊真的相當清純減齡，也可以搭配一些明顯的捲度，增加復古感的同時也更加隨性！

恩雅

也是韓國相當有名的博主恩雅，因為一頭招牌的短髮造型出圈，很早就成為韓女們公認的短髮範本！她的短髮就是那種清純女大生的短髮，髮尾帶些層次、且做出些內彎或是捲度，搭配瀏海簡直不要太清純可人！

▲恩雅一頭招牌短髮，很早就成為韓國女生公認的短髮範本。（圖／IG@uun.a）

恩雅小姊姊的短髮也很適合淡顏人，可以最大限度放大淡顏溫柔又輕甜的長相優勢。

▲恩雅的短髮很適合淡顏。（圖／IG@uun.a）

白松敏

白松敏小姊姊是韓國非常有名的模特兒，經常拍攝一些服飾或美妝品牌畫報，個人IG也有超過60萬粉絲！她的短髮變化相當多，其中一款就是這種時尚感強烈的直髮一刀切，沒有瀏海、沒有捲度，顯得很AI感，自帶時髦又清冷的高級氣場。

▲白松敏是韓國非常有名的服裝、美妝模特兒。（圖／IG@mayay____y）

另外一款短髮造型則帶些層次感，更加隨性迷人、且慵懶鬆弛，這款短髮也相對不挑人，而且極具修飾臉型及五官比例的效果，可以最大化凸顯優勢。

▲層次感短髮不挑人。（圖／IG@mayay____y）

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