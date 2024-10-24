愛露營、追星族再也不用手忙腳亂！專屬行李箱收納置物超多工

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

不同的興趣或是喜好，都會衍伸出不同的使用習慣，針對特殊需求的族群，行李箱也推出更貼心的需求，快來看看有沒有符合你日常會用的好物。

＃露營族：萬國通路 KK74 Funloader戶外露營箱

隨著前幾年疫情爆發，露營成了新的潮流生活，逃離城市的喧囂，享受與朋友互動的山野時光，是不少人的愛好；萬國通路也特別針對喜歡戶外露營的人，設計全新的KK74 Funloader戶外露營箱，outdoor的戶外風格外型，功能性拉滿，上開設計方便取物，甚至可以當作小桌使用，專屬打造的飲料架、置物盤放東西更方便，溜冰輪系統避震更有感，碎石路也可以順暢拖行。

＃追星族：eminent 9U2 SHUTTER 機長箱

專業專星族當然少不了專業的「大砲」相機，比起裝備，攝影器材更是貴重不禁摔，當然手提上機是最佳選擇，但又擔心小零件太多不方便收納，機長箱就是最適合的選擇，18吋大小可以放入各種隨身小物，隔板可以靈活拆卸更隨心所欲，同時外箱則採用德國高端Makrolon的100%純PC高性能材質，以及超輕鋁合金細密框架，重量減輕20%、容積卻增幅20%，追星再也不會手忙腳亂。

＃時尚族：BRIC'S Bellagio系列29吋行李箱

連英國凱特王妃都愛用的義大利精品行李箱BRIC'S，擁有歐洲風情的皮箱設計外觀，在邊角容易碰撞的地方，使用植染小牛皮包裹，更彰顯其奢華精美的細節，德國拜耳集團開發的高等級鑽石PC箱體，耐碰撞又輕便，高級橡膠輪胎可以保持滑推平順安靜，每一個細節都完美專注。