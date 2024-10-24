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睡滿7小時較不易發胖！營養師教你用「科學方法」瘦肚子

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▲▼營養師教你「科學方法」瘦肚子 。（圖／Unsplash）

▲睡飽對於瘦肚子很有幫助。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

明明不算非常胖，但是肚子一圈小腹真的好惱人，穿衣服怎麼穿都不好看，聽聽營養師程涵宇教你如何用科學方法瘦肚子，讓你少走冤枉路。

#攝取足夠蛋白質

營養師程涵宇分享，蛋白質對於體重管理超有幫助，高蛋白質攝取可以增加飽足感，同時還能提高新陳代謝率，讓你在減肥中也能維持肌肉質量，且有研究發現，吃較多蛋白質的人，和吃較少蛋白質的人相比，腹部脂肪更少。

#減少壓力

壓力會影響壓力荷爾蒙進而增加腹部脂肪，若是長時間處於高壓之下，較高的壓力荷爾蒙會增加食慾並讓腹部脂肪容易儲存。

▲▼營養師教你「科學方法」瘦肚子 。（圖／Unsplash）

#減糖

高糖與腹部脂肪增加其實大有關聯，過多的糖分攝取也跟心臟病、脂肪肝、第二型糖尿病的發生有關。

#少吃精緻澱粉

少碰精製醣，更好的醣的來源是全穀雜糧有麩皮的那種，像是糙米、黑米、燕麥等，和吃較多精製醣的人比起來，腹部脂肪低17%。

▲▼營養師教你「科學方法」瘦肚子 。（圖／Unsplash）

#有氧運動與重訓

有氧運動能夠幫助燃燒脂肪，而重訓則是能保持並增加肌肉量，對於有脂肪肝的人來說也有助於減少腹部脂肪。

#充足的睡眠

研究發現、睡眠不足的人更容易胖而且肚肚更容易囤積脂肪，營養師程涵宇分享曾有一個大型女性研究發現，睡眠少於5小時的人比每晚睡眠7小時或更多的人更有可能增加體重，所以提醒大家記得每天要睡滿7小時較不容易發胖。

關鍵字：

瘦肚子, 營養, 減肥, 健康, 睡眠

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