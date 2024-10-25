康寧Ｘ大耳狗聯名好療癒　SNOOPY系列「單件買一送一」

▲康寧餐具2024年度新品「大耳狗喜拿」充滿療癒感。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

康寧餐具宣布於2024百貨周年慶檔期，推出與三麗鷗IP聯名的新品系列，包括人氣角色「大耳狗喜拿」和「酷洛米與美樂蒂」等兩大主題設計，以可愛的圖樣和多款組合吸引喜愛角色商品的消費者。康寧此次聯名新品包含餐碗、餐盤等多樣設計，並且提供周年慶限定折扣和加碼贈品，此外，人氣系列SNOOPY的鋅動輕瓷不鏽鋼保溫杯，推出單件買一送一超值優惠。

▲康寧餐具2024年度新品「酷洛米與美樂蒂」。

康寧餐具近期推出「大耳狗喜拿」與「酷洛米與美樂蒂」聯名餐具，以經典角色圖案結合餐具多樣款式，包括平盤、深盤、飯碗、湯碗等，簡約療癒的風格，讓消費者秋冬餐桌上出現更多新意。以白色為主色系，輕巧點綴超可愛的插圖，讓人會心一笑。



針對周年慶期間，業者也推出大耳狗喜拿為主題的全套7件組，包括6吋與8吋的平盤及深盤、325ml飯碗、473ml湯碗和900ml麵碗，售價4,640元，特價2,480元，享53折優惠；「酷洛米與美樂蒂」系列全套5件組，內含分隔盤、飯碗、湯碗、沙拉碗和小碗，原價3,010元，折扣後1,599元。此次推出的各種組合套裝，不僅滿足家庭餐桌的需求，也讓三麗鷗粉絲得以一次蒐集多款經典角色設計。

業者表示，除商品特價外，也推出多項滿額贈品，購買「大耳狗喜拿」或「酷洛米與美樂蒂」系列任一商品，單筆消費滿2,005元，可獲贈限量收納盒和SNAPWARE耐熱玻璃水瓶等限量贈品，更祭出部分正價商品的買一送一優惠，在指定日期提供驚喜價促銷，使消費者以更划算的價格入手喜愛的餐具。

▲消費滿3000元，送玻璃杯兩入組。

除了三麗鷗聯名新品，康寧餐具的SNOOPY系列也加入促銷活動。SNOOPY「復刻黑白」、「露營趣」、「好朋友」三大花色商品，也推全面優惠方案，鋅動輕瓷不鏽鋼保溫杯系列，甚至有買一送一促銷，並附送專屬提袋。消費者還可享多件折扣，例如購買5件享55折、10件享5折的優惠，適合多件搭配的家庭需求。

▲康寧餐具SNOOPY露營趣杯瓶系列。

▲康寧餐具SNOOPY復刻黑白全系列。



法國鍋具品牌LE CREUSET宣布，將於11／6再推全新寶可夢聯名系列，這是繼今年7月後的第二波寶可夢新品，準備讓消費者過個趣味秋冬。該系列延續寶可夢及精靈球的設計元素，並以新穎的色彩搭配及多元餐廚具，兼具功能性與趣味性，讓寶可夢粉絲能在料理過程中找到驚喜與樂趣，開心把飯菜吃光光。

此次新品包含多款鑄鐵鍋及瓷器，採用寶可夢經典角色與精靈球設計。其主打的「寶可夢系列萬用窈窕鑄鐵鍋」以閃亮黑為主色，配有皮卡丘尾巴圖案，鍋蓋上還有精靈球浮雕；「寶可夢系列圓鐵鍋」則採用皮卡丘經典的杏桃黃，蓋上有皮卡丘剪影浮雕，內部搭配白色琺瑯，光看就覺得很可愛。

聯名瓷器中烤盅縮小了經典圓鍋的設計，以杏桃黃和卡布奇諾為主色調，並具備微波爐及烤箱耐熱功能，適合用於盛裝小菜、布丁等甜點，讓餐桌多了些趣味。精靈球及超級球造型馬克杯則提供雪花白、胭脂紅及淡馬賽藍三色，360ml的容量無論盛裝飲品或湯品都很適合。

LE CREUSET寶可夢系列也推出實用的琺瑯湯鍋，以淡燧石灰色搭配碳鋼材質，輕巧耐用，適合日常快炒或湯品製作，增添餐桌上的趣味視覺。該系列產品將於11／6起於台灣上市，價格從1,220元至12,800元不等，商品將配有寶可夢專屬包裝。