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大葉高島屋甜點市集開跑　SOGO日本展品嚐和食風情

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▲大葉高島屋、SOGO齊推特色甜點。（圖／業者提供）

▲大葉高島屋推出市集開賣特色甜點。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導  

秋意漸濃，台北天母大葉高島屋及新竹SOGO相繼推出甜點市集，不約而同為饕客端出各式特色糕點。大葉高島屋以30周年慶為題，集結6家網路人氣甜點品牌，帶來中西式點心；新竹SOGO則以日本展為主軸，邀請38家日本品牌進駐，其中不乏百年老店，展現道地和風美食文化。

▲大葉高島屋、SOGO齊推特色甜點。（圖／業者提供）

大葉高島屋的甜點市集即日起至10／30在地下一樓中央水族廣場展開，現場可見到Chiz UP！起司蛋糕、春上布丁蛋糕等夢幻甜點，還有文青最愛的GO創繹雞蛋仔，以及新埔柿餅、艾芝園米食等傳統美食。且適逢大葉高島屋周年慶，10／28前使用大葉高島屋聯名卡消費，全館累積滿5,000元可獲贈百元電子抵用券，10／25至10／28更加碼送出500元抵用券。

▲大葉高島屋、SOGO齊推特色甜點。（圖／業者提供）

▲大葉高島屋「GO創繹」雞蛋仔80元至180元。

▲大葉高島屋、SOGO齊推特色甜點。（圖／業者提供）

▲「Chiz UP！」萬聖節限定4種風格烙印與8種口味的起司杯。

GO創繹主打13種口味的雞蛋仔，從傳統原味到創新的巧克力三重奏，甚至推出起司火腿等鹹食選擇；Chiz UP！則端出日曆蛋糕，以超過60%的起司含量打造濃郁美式風味，適逢萬聖節還推出限定版起司杯；春上布丁蛋糕則主打台灣古早味，其中肉鬆芋泥口味曾創下3天賣出6千顆的佳績。

▲大葉高島屋、SOGO齊推特色甜點。（圖／業者提供）

▲大葉高島屋「春上布丁蛋糕」全系列110元至140元。

另一邊，新竹SOGO的秋季日本展從10／23開跑至11／4在三樓活動會館展出，首次引進3家日式甜點現做攤位。其中惠比寿鯛燒主打栗子紅豆口味，兩喜布丁蛋糕則推薦日式抹茶布丁，圈圈製菓帶來日式鮮奶油、焙茶乳酪等口味的甜點。SOGO也推出APP會員單筆消費滿1,500元，可獲得100元抵用券，消費滿2,000元還能參加抽獎，有機會獲得和苑三井花園飯店住宿券。

▲大葉高島屋、SOGO齊推特色甜點。（圖／業者提供）

▲大葉高島屋、SOGO齊推特色甜點。（圖／業者提供）

▲大人氣「兩喜布丁蛋糕專賣店」，布丁Q彈軟嫩，6入原價570元，特價480元。

▲大葉高島屋、SOGO齊推特色甜點。（圖／業者提供）

▲初登場日式甜點「惠比寿鯛燒」，栗子紅豆口味最受客人喜愛，售價80元，抹茶口味售價60元。

關鍵字：

甜點, 天母, SOGO, 日本, 周年慶, 大葉

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