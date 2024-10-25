粉紅玫瑰養成戀愛體質！玫瑰石香氛蠟燭脫單神助攻

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

玫瑰的香氣可以說是最醉人的氣息，不管是男女都可以接受的療癒味道，難怪廣受喜愛，最近也有不少玫瑰香味的新作，浪漫馨香立刻能增添好心情。

＃專科 超微米溫和玫瑰潔顏乳，100g、售價165元

「開架洗顏專家」專科將日常清潔提升到養護檔次，透過每天的洗沐，做好肌膚第一步保養，除了針對痘痘、乾性、老化等肌膚狀況推出專門的單品，更是兼顧到使用感受，這次全新玫瑰潔顏乳添加大馬士革玫瑰水，可以溫和滋潤肌膚，特別適合秋冬季節，溫柔洗淨不緊繃。

＃Angel’s Brew魔鏡 玫瑰石能量精油蠟燭，200ml、售價1980元

追求內心平靜與舒緩，很多人會透過水晶抒發煩躁的心情，其中，粉色的玫瑰石更有帶來戀愛運的祝福，Angel’s Brew天使神諭茶品牌就推出玫瑰石能量精油蠟燭，蠟燭使用薰衣草、依蘭依蘭、甜橙、花梨木、橙花的香氣，中央以玫瑰石為中心，能讓人散發出更柔美的氣場，迅速收穫愛情。

＃蕾莉歐 緋紅玫瑰枕頭香水，125ml、售價1200元

好聞的香味有助於神經系統的放鬆，可以更好睡，義大利香氛保養蕾莉歐就推出以玫瑰香氣為主軸的枕頭香水，運用歐洲代表性的高盧玫瑰萃取柔軟香氣，在睡前使用於枕頭，優雅的馨香能夠讓人完美進入夢鄉，外出旅行認床也能使用，營造居家熟悉感。