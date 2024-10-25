一瓶底妝眼唇全卸乾淨！遇水秒乳化完全不油　簡直是萬聖節開趴後必備

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

萬聖節即將到來，本周末已經有不少活動準備舉行，想要跟上節慶風潮換裝打扮，肌膚上妝之後的洗卸可不能馬虎，尤其是難卸的眼線、口紅等等，更是要好好清理，以下就分享幾款好用單品，絕對可以還你潔淨好膚質。

＃FANCL MCO速淨卸妝油，售價830元

FANCL的卸妝油早就是許多人從小用到大的好物，宛如自帶氣墊般的豐厚質地，可以避免肌膚磨擦，並且溫和帶走全臉的彩妝，連需要單獨卸除的眼唇都可以輕鬆洗淨，更厲害的是遇水迅速乳化，立刻重現乾爽不油膩的水潤膚況。

＃Bifesta碧菲絲特 即淨卸妝棉，售價220元

日本開架品牌Bifesta碧菲絲特的即淨卸妝棉，自推出之後就拿下@cosme卸妝棉類別第二名，超清爽的抽取式卸妝棉，大片設計一張就可以清潔完全臉妝容，而且卸後不黏膩的膚感，真的用過就回不去，非液體包裝外出攜帶更方便。

＃LINLANG 沙棘植萃卸妝霜，售價920元

「只做想用的產品」LINLANG挑選對肌膚友善的淨化成分，打造管狀設計的卸妝霜，有別於一般單品手挖不方便又污染的問題，輕盈凝凍質地在接觸膚溫之後，會變成植萃優油可以溶解髒污和彩妝，水沖立刻潔淨不油。