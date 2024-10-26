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想實現財富自由不是夢！先充分渴望再決心改變現狀才是關鍵

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文／孫太　圖／幸福文化、達志示意圖

金錢,理財,賺錢,。（圖／達志示意圖）

真正的財富自由

每隔一段時間，就會看到網友們在討論財富自由，我認為每個人對財富自由的想像都不太一樣，因此釐清自己對「金錢」以及「財富自由」的定義就顯得十分重要。就好比今天要出國旅行，也得先決定要去哪個國家，才不會搭錯飛機搞錯目的地，不是嗎？

先簡單區分財富自由跟財務自由的差異

財富自由的英文稱作「FinancialFreedom」，財富自由的定義，「一個人在經濟上獨立和自主的狀態。」然而，每個人物質需求都不太一樣，因此後來衍生退而求其次的選擇：財務自由（亦被稱為財務獨立），英文為「FinancialIndependence」，很多人容易將「財務」自由和「財富」自由搞混，實際上兩者是有一些差別的。

簡單做個總結，那就是財富自由，花費是毋需節制的，隨時想買一棟幾千萬的房子都沒問題，而財務自由則代表花費是必須有所節制的。

美國財務策劃師DavidRae將財務自由的八個層次，幫助大家更多的理解這個概念。

分別是：

①脫離月光族、②毋懼放長假、③享受生活且能儲蓄、④有選擇工作與否的自由、⑤退休後維持基本生活、⑥保持退休前的生活素質、⑦擁有自己理想的優質退休生活、⑧有花不完的錢，你是屬於哪個位階呢？

以我個人來說，至少要達到第五層次，也就是「退休後維持基本生活」的經濟實力，這樣的退休生活還會比較自在一些，以我目前現實生活當中，發現很多比我有錢的朋友，即便早就達到第七種，卻依舊不斷追逐越來越高的財務目標，最初設立三千萬，達標時又提高目標變五千萬，如同滾圈上的老鼠，就是一直不斷地設立目標，達標後又拉高目標。

我離開職場這些年，投資理財帶來每年的現金流，從七十萬變成現在的二百多萬，但，我的消費習慣並沒有為此就改變特別多，尤其像我們這種靠省吃儉用起家的存股族，骨子裡已經省吃儉用習慣了！如今要突然改變，深刻體認到一件事，那就是：

「沒有充分渴望和決心改變現狀，即使中樂透也不會變。」

由此可見，不管你的財務目標是「財富自由」還是「財務自由」，我認為最重要的關鍵點都應該是「自由」。

金錢,理財,賺錢,。（圖／達志示意圖）

你認為最寶貴的財富是什麼？


準備一支筆，找個安靜的地方，思考到底什麼是你認為最寶貴的財富呢？
如果暫時沒想到，也是很正常的。  

我是 　　孫太　　，對我來說，「財富自由」的定義是：身心靈健康且時間跟金錢自由 ，擁有隨時說走就走的自由，看到想吃的東西和想買的物品都不用看價格。

換你寫下你的定義囉。

我是 　　　　　 　 ，對我來說，「財富自由」的定義是：　　　　　 　

▲▼ 。（圖／達志示意圖）

書名：《最美好的投資》

作者：孫太

經歷：《存股輕鬆學》系列作者。

孫悟天存股－孫太（粉絲團）版主，本身擁有美國催眠師證照。從小出身貧困，國小時就開始利用暑假打工幫忙分攤家計，國中畢業展開半工半讀的生活，16歲開啟理財之路、20歲存百萬，擁有20多年投資經驗。

出版社：幸福文化

關鍵字：

幸福文化, 孫太

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