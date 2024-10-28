辣椒、咖啡都管用！「5種食物」提升代謝力 　讓減重事半功倍

▲食用辣椒可提升體內溫度，進一步幫助代謝。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

少吃多動但減重還是沒有斬獲，或許你是因為身體代謝太慢，吃對食物能夠增加代謝、幫助瘦身的食物通常具有加速脂肪燃燒、提升飽腹感的效果，點名5種「提升代謝力」食物，跟著吃讓你瘦身事半功倍。

#綠茶

綠茶含有兒茶素和咖啡因，這兩種成分能加速代謝並促進脂肪分解。研究顯示，綠茶中的抗氧化物質可以提升體內熱量消耗，有助於減少體脂。

#辣椒

辣椒含有辣椒素，這種成分能提升體內溫度，加速新陳代謝。同時，辣椒素還可以減少食慾，讓人更快感到飽足。

#高蛋白食物（如雞胸肉、魚肉、豆類）

蛋白質消化比碳水化合物和脂肪需要更多能量，進食高蛋白食物能提升食物熱效應，增加代謝。同時，蛋白質能延長飽足感，幫助控制食量。

#全穀類（如燕麥、糙米）

全穀類富含纖維，消化速度較慢，有助於保持血糖穩定、增加飽足感，並提升腸道健康。此外，身體需花費更多能量來分解全穀類的纖維和複合碳水化合物。

#咖啡

咖啡中的咖啡因能提升代謝速率，並有助於燃燒脂肪。研究發現，適量攝取咖啡能幫助增加能量消耗，尤其在運動前飲用，可以提高運動表現並加速脂肪消耗。