fb ig video ETtoday search mobile

辣椒、咖啡都管用！「5種食物」提升代謝力 　讓減重事半功倍

>

▲▼「5種食物」提升代謝力 　讓減重事半功倍 。（圖／Unsplash）

▲食用辣椒可提升體內溫度，進一步幫助代謝。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

少吃多動但減重還是沒有斬獲，或許你是因為身體代謝太慢，吃對食物能夠增加代謝、幫助瘦身的食物通常具有加速脂肪燃燒、提升飽腹感的效果，點名5種「提升代謝力」食物，跟著吃讓你瘦身事半功倍。

#綠茶

綠茶含有兒茶素和咖啡因，這兩種成分能加速代謝並促進脂肪分解。研究顯示，綠茶中的抗氧化物質可以提升體內熱量消耗，有助於減少體脂。

#辣椒

辣椒含有辣椒素，這種成分能提升體內溫度，加速新陳代謝。同時，辣椒素還可以減少食慾，讓人更快感到飽足。

▲▼「5種食物」提升代謝力 　讓減重事半功倍 。（圖／Unsplash）

#高蛋白食物（如雞胸肉、魚肉、豆類）

蛋白質消化比碳水化合物和脂肪需要更多能量，進食高蛋白食物能提升食物熱效應，增加代謝。同時，蛋白質能延長飽足感，幫助控制食量。

#全穀類（如燕麥、糙米）

全穀類富含纖維，消化速度較慢，有助於保持血糖穩定、增加飽足感，並提升腸道健康。此外，身體需花費更多能量來分解全穀類的纖維和複合碳水化合物。

▲▼「5種食物」提升代謝力 　讓減重事半功倍 。（圖／Unsplash）

#咖啡

咖啡中的咖啡因能提升代謝速率，並有助於燃燒脂肪。研究發現，適量攝取咖啡能幫助增加能量消耗，尤其在運動前飲用，可以提高運動表現並加速脂肪消耗。

關鍵字：

減重, 代謝力, 瘦身, 食物, 健康

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼看到側臉還是手？測試你做什麼會發財

第一眼看到側臉還是手？測試你做什麼會發財

一旦心寒就不會回頭三大星座！TOP 1不接受束縛、欺騙　果斷斬愛迎新生

一旦心寒就不會回頭三大星座！TOP 1不接受束縛、欺騙　果斷斬愛迎新生

超準！你的淺意識是哪種類型？一張圖片深扒內心隱藏的個性

超準！你的淺意識是哪種類型？一張圖片深扒內心隱藏的個性

下半年有機會牽手舊人的三大星座！TOP 1念舊情易巧遇　當然又會擦出火花 營養師曝喝檸檬水好處多　提醒「腸胃敏感」千萬別空腹喝 可當情場高手卻超專一三大星座！TOP 1堪稱「人間發電機」遇到真愛卻超深情 直覺選一個杯子！測試你的脾氣有多壞 設立目標與優先次序！停止內耗的「5個方法」一次學會 林口三井二期試營運對外見客　100間亮點新店一次看 楊謹華與老公Ben甜飛比利時！拎Delvaux人氣包款逛街超時髦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面