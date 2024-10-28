30歲女人「6個初老變化」　對感情不勉強、下班只想早回家





▲30歲女人「6個初老變化」。（圖／tvn_drama IG）

記者鮑璿安／綜合報導

都說30歲是女孩和女人的一個分界線，其實不光是外貌發生改變，差別最大的莫過於我們的心境，一起看看這些真實的心聲，20歲和30歲的改變，或許30歲才開始學會為了自己活。

1. 續攤是基本的／下班就要早點回家

20歲時喜歡把自己的聚會排得滿滿的，不想浪費每一刻時間。但是到了30歲會發現，一個人獨處其實蠻好的，下班早點回家也是最實際的，不是無趣的生活，只是不想勉強自己去參加多餘任何活動。

2. 喜歡PO網炫耀／過得好自己知道就行了

我們都經歷過社群中毒的時刻，20歲的我們喜歡把一切跟網站上的朋友分享，看起來很精彩才是不虛此行，但是30歲漸漸不喜歡觸碰外界，過得好或不好自己知道就行了，你也初老了嗎？

3. 理想滿天飛／踏實上班最實際

20歲的每個人都對未知的社會抱有理想，雖然是好事，卻也有許多不切實際的成分存在。30歲之後，進入職場也好幾年了，慢慢了解自己適合什麼，也不會強加理想在自己身上，或許好好做完眼前的工作，慢慢加薪經濟獨立才是最實際的。

4. 渴望愛情／感情不能勉強

每個30歲的女人或許都從催婚之路上走來，就算自己不急，親朋好友也總是提醒你30歲了。的確，20歲的我們對自己和另一半有著無限的期待，好像30歲之前就能結婚生子，其實不然，但是我們也更加清楚了，感情不能勉強，希望每個女人無論幾歲都能真正為了愛情而結婚，而非年齡。

5. 每天都要美美的出門／舒服就好

20歲的我們總是把打扮放在第一位，再怎麼累也要全妝到位，再怎麼冷也要露出大腿，但是到了30歲才覺得舒服就好，把自己照顧好最實際，而且美麗也是留給自己，不是別人。

6. 熬夜沒差／各種養生品都來

以前總是覺得年輕是本錢，夜衝夜唱都無所謂，隔天小睡就能平衡，但是30歲熬夜一次真的需要很久才能恢復狀態，也總是覺得對身體不好，需要各種養生補品來充實體力，變老真的是不知不覺啊。