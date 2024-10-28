fb ig video ETtoday search mobile

宋慧喬把200萬元愛馬仕包丟地上　參加婚禮禮貌穿搭被讚爆

>

記者李薇／台北報導

愛馬仕包包一直是女性的夢幻逸品，不少包款更是要「配貨」才能擁有，即使買到之後也捨不得背，大多都收藏用，不過，最近在IG被分享的一張照片中，只見「喬妹」宋慧喬直接把自己的愛馬仕凱莉包放在草地上，超珍稀的鱷魚皮以及偏中大包尺寸，網友估計約200萬元以上，大呼「簡直『壕』無人性！」（網路用語：土豪二字縮寫）

最近宋慧喬出席好友婚禮的照片被分享到網路上，只見她一頭簡約的中分短髮，搭配黑色毛呢大衣以及白色長褲，簡約乾淨的色系，雖身為藝人卻一點都不搶新娘風頭，韓式禮俗相當到位，不過就有眼尖網友發現，喬妹腳邊的大包，疑似是愛馬仕超難買的凱莉包，甚至還不是一般牛皮，而是較為珍稀的鱷魚皮製作，簡直太狂。

許多網友看到這張照片，除了讚嘆宋慧喬的鬆弛感，「打扮得體」、「這身太像文同珢」，也有不少人大呼，「愛馬仕對喬妹來說，就是普通包包」、「難得沒有背FENDI」、「果然奢侈品的盡頭就是愛馬仕」。

愛馬仕的柏金包（Birkin）與凱莉包（Kelly）一直都是許多女性夢寐以求的包款，也是品牌非常經典的兩大台柱，根據不同的細節會影響最終的價格，從選用的皮革、五金、色系、大小、縫製方式等等，都會有所不同，一般較為常見多屬牛皮，像是鴕鳥皮、鱷魚皮較為少見，因此價格會更高。

關鍵字：

宋慧喬, 時尚, 包包, 愛馬仕, FENDI, 精品包

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼看到側臉還是手？測試你做什麼會發財

第一眼看到側臉還是手？測試你做什麼會發財

一旦心寒就不會回頭三大星座！TOP 1不接受束縛、欺騙　果斷斬愛迎新生

一旦心寒就不會回頭三大星座！TOP 1不接受束縛、欺騙　果斷斬愛迎新生

超準！你的淺意識是哪種類型？一張圖片深扒內心隱藏的個性

超準！你的淺意識是哪種類型？一張圖片深扒內心隱藏的個性

下半年有機會牽手舊人的三大星座！TOP 1念舊情易巧遇　當然又會擦出火花 營養師曝喝檸檬水好處多　提醒「腸胃敏感」千萬別空腹喝 可當情場高手卻超專一三大星座！TOP 1堪稱「人間發電機」遇到真愛卻超深情 直覺選一個杯子！測試你的脾氣有多壞 林口三井二期試營運對外見客　100間亮點新店一次看 設立目標與優先次序！停止內耗的「5個方法」一次學會 台中爆紅景點「奶油飯店」滿滿細節　打卡之前先看懂

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面