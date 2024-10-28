宋慧喬把200萬元愛馬仕包丟地上　參加婚禮禮貌穿搭被讚爆

記者李薇／台北報導

愛馬仕包包一直是女性的夢幻逸品，不少包款更是要「配貨」才能擁有，即使買到之後也捨不得背，大多都收藏用，不過，最近在IG被分享的一張照片中，只見「喬妹」宋慧喬直接把自己的愛馬仕凱莉包放在草地上，超珍稀的鱷魚皮以及偏中大包尺寸，網友估計約200萬元以上，大呼「簡直『壕』無人性！」（網路用語：土豪二字縮寫）

最近宋慧喬出席好友婚禮的照片被分享到網路上，只見她一頭簡約的中分短髮，搭配黑色毛呢大衣以及白色長褲，簡約乾淨的色系，雖身為藝人卻一點都不搶新娘風頭，韓式禮俗相當到位，不過就有眼尖網友發現，喬妹腳邊的大包，疑似是愛馬仕超難買的凱莉包，甚至還不是一般牛皮，而是較為珍稀的鱷魚皮製作，簡直太狂。

許多網友看到這張照片，除了讚嘆宋慧喬的鬆弛感，「打扮得體」、「這身太像文同珢」，也有不少人大呼，「愛馬仕對喬妹來說，就是普通包包」、「難得沒有背FENDI」、「果然奢侈品的盡頭就是愛馬仕」。

愛馬仕的柏金包（Birkin）與凱莉包（Kelly）一直都是許多女性夢寐以求的包款，也是品牌非常經典的兩大台柱，根據不同的細節會影響最終的價格，從選用的皮革、五金、色系、大小、縫製方式等等，都會有所不同，一般較為常見多屬牛皮，像是鴕鳥皮、鱷魚皮較為少見，因此價格會更高。