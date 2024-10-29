CELINE第一支唇膏登台開賣　還將上市唇膏小廢包、印花隨身鏡可愛爆擊

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CELINE繼2019年推出高級訂製香水後，終於在十月底進軍美妝界，推出CELINE BEAUTÉ的第一支唇膏！

CELINE BEAUTÉ首度曝光Le Rouge唇膏

CELINE BEAUTÉ由品牌創意總監Hedi Slimane在2023年創立，延續自2019年推出的CELINE高訂香水系列，他更親自設計了瓶身、外盒、刷具等一系列滿足所有美妝控的需求。

如今CELINE BEAUTÉ終於要在10／31於台北101開賣的首發美妝產品－Le Rouge系列唇膏。這款膏體散發著綢緞般的光澤，乳霜質地在給雙唇帶來舒適包裹感。目前僅開賣色號01 ROUGE TRIOMPHE，預計2025年陸續上市15款緞面色號 。

精緻做工 以復古風格貫穿



Le Rouge口紅主打光澤、保濕、持色，並擁有89%天然來源成分。塗起來還有淡淡脂粉香氣，香味也是由Hedi Slimane監製，散發著70年代玫瑰與天然粉質交柔的復古柔和氣息，這也是整個CELINE高訂香水系列的特色，呼應整體復古風格。

唇膏金色外殼靈感來自於18世紀末的法國古典主義，金色的唇膏外殼彷彿是高訂香水隨身瓶的縮小版，頂端同樣浮雕著品牌經典的TRIOMPHE Logo，中間則環繞著“LE ROUGE CELINE PARIS”字樣，十分精緻。

據品牌透露，明年度也將上市其他彩妝品，像是潤唇膏、睫毛膏、眼影筆、蜜粉、腮紅和指甲油等美妝單品。

當中最令人期待的不外乎精品美妝配件，包含裝口紅的小鍊袋、皮革口紅套、品牌精品隨身鏡、刮痧板等。

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