CITIZEN高端錶面盤秀日式圖紋　全是和紙製成

▲The CITIZEN受日式傳統自然元素啟發，推出4款「花鳥風月」（由左至右）主題限量錶。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CITIZEN高端錶款The CITIZEN系列，發表4款以日本詩歌繪畫常出現的大自然元素花、鳥、風、月為主題的Cal.A060光動能高精準萬年曆限量款腕錶，搭載Cal.A060光動能機芯，達到驚人的年誤差±5秒高精準度，另一焦點為面盤採用已有千年歷史、平安時代開始發展的日本高知縣所產的「土佐和紙」，呈現日式傳統紋路，而其輕薄高透光及質地強韌的特性，與品牌光動能技術完美契合。





▲The CITIZEN象徵花的AQ4100-22W腕錶，以日本傳統紋路「七宝」呈現繡球花綻放模樣，123,000元。

The CITIZEN系列象徵花的AQ4100-22W腕錶裝飾多重幾何圓形環環相扣的日本傳統紋路「七宝」，展現繡球花綻放的之美；代表鳥的腕錶AQ4106-00W則於棕褐色土佐和紙上排列箭矢尾端鷹羽樣式的「矢羽根」紋路，與獨家電鍍色Sakura pink櫻花粉紅金錶殼完美搭配。





▲The CITIZEN名為「碧空」的AQ4100-65H腕錶，採用和紙詮釋沙粒隨風飄揚形成的沙丘波紋，138,000元。

唯一的鈦金屬鍊帶錶AQ4100-65H於面盤描繪沙粒隨風飄揚堆積而成的沙丘波紋，錶款被命名為「碧空」；朦朧月光為主題的AQ4106-18X腕錶，裝飾日本傳統紋路「エ霞」（ekasumi），予人寧靜感受，更特別的是CITIZEN首次採用山羊皮製的「茶利八方革」製作錶帶，藉由「八方揉」手工技法加工，增加紋理的立體感。





▲Grand Seiko Evolution 9 系列搭載Spring Drive機芯錶款SLGA025，設計靈感源自日本阿寺溪獨有的翡翠海水藍色調，300,000元。（圖／Grand Seiko提供）

Grand Seiko也經常將日本文化與美景融入設計之中，近期新作Evolution 9系列搭載Spring Drive機芯錶款SLGA025，靈感源自機芯誕生地日本長野縣，當地以山脈景觀與山峰徜流而下的河流美景聞名，當中屬於木曾川的支流之一的阿寺溪谷絕美景觀，名列日本國家文化遺產之一，溪流獨特的翡翠海水藍成為面盤主色調，並點綴如河川漩渦水面的紋路，整只錶以高強度鈦Brilliant Hard Titanium打造，因此展現亮麗的色澤。