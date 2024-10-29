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劉嘉玲金句盤點：你只有很愛自己，才有資格要求別人來愛你

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▲▼看完瞬間清醒！55歲劉嘉玲人生金句盤點 。（圖／翻攝自小紅書/劉嘉玲）

▲57歲的劉嘉玲字字金句彰顯智慧。（圖／翻攝自小紅書/劉嘉玲，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

57歲的劉嘉玲靠自己活成最美的樣子，她不怕變老，隨著年紀增長反而更通透清醒，盤點她曾說過的智慧金句，愛情也好、 人生也罷，當你迷茫時讀一遍，保證讓你瞬間清醒。

#你只有很愛自己，才有資格要求別人來愛你

▲▼看完瞬間清醒！55歲劉嘉玲人生金句盤點 。（圖／翻攝自小紅書/劉嘉玲）

#我幸運的是嫁給了愛情，但是我覺得每一段婚姻，不管你是嫁給了現實，還是嫁給了愛情，還是要經營的，你還是要去磨合對方，不斷的要共同進步和珍惜。

#長久的婚姻肯定是互相的忍耐，你以為是你忍別人，可能別人也在忍你呢，最完美的控制就是不控制，這是生活磨練出來的。

▲▼看完瞬間清醒！55歲劉嘉玲人生金句盤點 。（圖／翻攝自小紅書/劉嘉玲）

#身為女人，我覺得千萬不要去盲目的去抄別人的活法，去相信別人的話都是真理。每個人都是獨一無二的，每個人的生活環境不一樣，機遇背景不一樣，你要在你獨立的人生世界去思考，去發現生活的美麗。

#我希望全天下的女人都不要問產品為什麼那麼貴，要問為什麼自己買不起，價格是由市場決定的，買不起是你自己的問題，當你把自己想的很不值錢時，你會發現所有的東西都很貴。

▲▼看完瞬間清醒！55歲劉嘉玲人生金句盤點 。（圖／翻攝自小紅書/劉嘉玲）

#即使生活有一千個理由讓你哭，你也要找到一個理由讓自己笑，因為這就是人生，我們能做的只有讓自己更堅強。

#學會獨處很重要，一個真正懂得愛的人，其實第一個應該是愛自己，徹底了解自己之後，你的愛才比較健全，當你跟另一個人相處的時候，你不是依賴，也不是霸占，是做自己。

關鍵字：

智慧金句, 劉嘉玲, 婚姻經營, 自我愛, 生活哲學

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