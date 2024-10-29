▲東森自然美「7D天使光護理專案組」將於10/30（三）晚間10:00在東森購物34台獨家首賣。（圖／東森自然美提供，以下同）

時尚中心／台北報導

現代人生活步調緊湊，肌膚深層保養往往被忽略，再加上年齡增長、壓力、不規律的作息、長時間化妝與環境污染等種種因素，導致暗沉、粗糙、細紋等問題逐漸浮現，這些都是肌膚發出的警訊，一旦失去光澤感，不僅容易顯老，還會顯得疲憊，整體氣質大打折扣。而現代忙碌人士的肌膚管理講求高效、全方位，東森自然美特別推出「7D天使光護理專案組」，以七大智能技術速效打造健康膚質，東森購物34台將於10/30（三）晚間10:00全台獨家首賣。

近年來，臉部SPA課程廣受歡迎，不僅提供個人化的專業護理，同時還能舒緩壓力，尤其除了傳統手法外，透過智能儀器深層清潔毛孔、放鬆疲倦肌膚，更是備受青睞，是許多人選擇調理膚況的有效途徑。不過面對快節奏的生活，為有效提升護理效率，東森自然美的「7D天使光護理課程」結合智能探頭技術，融合深層清潔、穴道舒壓及模擬美容師手技等七大護理技術，深度滋養肌膚，滿足繁忙現代人追求在有限時間內達到顯著護膚效果的需求。

▲「7D天使光護理課程」結合智能探頭技術，融合深層清潔、按摩舒壓、溫度調理等七大護理技術。

「7D天使光護理課程」結合肌膚修護技術，透過7大智能探頭和手技，逐步解決各種肌膚問題。這項課程的最大亮點在於超導黑科技「7D天使光注氧儀」，其核心是透過不同功能的智能探頭，一一解決肌膚問題，對肌膚進行全方位的修復和保養，以7大探頭技術與功能，全面覆蓋清潔、補水、舒壓、緊緻等護膚需求。

1.清：採渦旋技術，溫和清除肌膚表層髒汙與去角質。

2.水：透過高效噴霧深層滲透時現深度滋潤，讓肌膚飽水且持久鎖水。

3.排：臉部活絡按摩，達到放鬆舒壓。

4.緊：以探頭模擬美容師按摩動作，配合微電流輔助導入美容成分。

5.亮：模擬美容師手技，搭配芳香療癒達到放鬆舒壓之效。

6.活：透過恆溫熱敷，使肌膚增強吸收能力，同時達到消除肌膚疲勞。

7.調：以溫度調理法，加速保養吸收力，並修護敏感肌膚狀態，透過溫度調控細緻毛孔，維持肌膚最佳狀態。

東森自然美的「7D天使光護理課程」不僅依賴先進儀器技術，運用上還透過美容師專業技巧，可以享受到全方位的護膚體驗，每堂60分鐘，先從獨家的肌膚檢測與諮詢，量身訂製個人化的護膚方案之後，接著享受法日式手技深層清潔護理，每堂5分鐘，透過溫和的手法徹底清潔毛孔。雙渦旋淨化護理則透過15分鐘的深度技術，幫助去除髒污。課程中還包含全經絡舒緩護理，每堂10分鐘，讓全身經絡得到舒壓與放鬆。V塑提彈拉護理也將於每堂10分鐘內以先進技術幫助緊緻肌膚，最後再以20分鐘的平衡修護護理完成療程，使肌膚恢復最佳狀態。

東森自然美獨家與購物台合作推出全新「7D天使光護理專案組」，包含6堂課程，首賣優惠8,500元（總價值13,680元），現省5,180元，還有東森幣50%超值回饋，此外，每項課程均開放一次體驗，從頭到腳感受全面的肌膚修護。想跟上這波智能科技美容熱潮，鬧鐘趕快設起來，10/30（三）晚間10:00在東森購物34台獨家首賣，別錯過超值優惠。