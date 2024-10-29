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AP大中華區限定錶金燦燦　萬年曆功能一目了然

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▲▼AP,朗格 。（圖／公關照）

▲AP Royal Oak皇家橡樹系列大中華區限定版超薄萬年曆黃金腕錶。（圖／AP提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶AP（Audemars Piguet，愛彼）深受藏家喜愛，近日發表Royal Oak皇家橡樹系列大中華區限定版超薄萬年曆黃金腕錶，不僅吸引演藝圈名錶大戶潘瑋柏到場欣賞，台灣藏家也搶先入手，吸引人之處是採用超薄萬年曆5133自動上鍊機芯，其厚度僅2.9毫米，且整只錶以18K金打造，金燦燦模樣十分搶眼。

▲▼AP,朗格 。（圖／公關照）

▲AP Royal Oak皇家橡樹系列大中華區限定版超薄萬年曆黃金腕錶，透明錶背顯露5133機芯。

AP Royal Oak皇家橡樹系列大中華區限定版超薄萬年曆黃金腕錶，由裡而外都展現高級品牌的講究，18K金錶帶及錶殼採用了霧面打磨與拋光倒角交錯裝飾，盡顯優雅風範；而金色面盤從12時方向順時針顯示月相、月份、閏年、日期、星期與日夜顯示，各項功能一目了然，歸功於所有萬年曆融合於機芯一層主板上，纖薄設計戴起來更舒適。

▲▼AP,朗格 。（圖／公關照）


▲德國名錶朗格LANGE萬年曆鉑金款腕錶。（圖／朗格提供）

德國名錶朗格（A.LANGE & SOHNE）也有不少萬年曆錶款可供選擇，當中LANGE 1萬年曆腕錶推出搭配黑色面盤的鉑金950錶款，搭配黑色錶盤，標誌性的偏心布局各項功能清晰易辨，面盤外圈巧妙融入每個月底瞬間推進的月份顯示環，而月相顯示中附有日與夜顯示功能，藉由兩層結構實現白天時月亮位於亮藍色天體圓盤上，夜晚則置於深藍色的星空中，詩意指示晝夜。

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關鍵字：

AP, Audemars Piguet, 愛彼, 朗格

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