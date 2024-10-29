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凱莉珍娜既像刺蝟又像海膽　尖刺禮服稱霸「時尚奧斯卡」

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▲▼CFDA 2024 。（圖／路透社）

▲凱莉珍娜身穿由Haider Ackermann擔任客座設計師創作的Jean Paul Gaultier尖刺禮服成功吸睛。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

「時尚奧斯卡」CFDA 2024時尚大獎頒獎典禮（美國時尚設計師協會The Council of Fashion Designers America）於紐約時間28日晚間登場，向來喜愛性感穿搭的實境秀女星、名媛凱莉珍娜（Kylie Jenner）難得包緊緊，但依然戲劇效果十足，因為她所穿的黑色禮服彷彿長出尖刺，裙子尤其尖刺飛揚，變身成「刺蝟」，也像一顆「海膽」，成功吸睛。

▲▼CFDA 2024 。（圖／路透社）

▲布蕾克萊芙莉挽著為她設計白色禮服與西裝外套的設計師Michael Kors出席CFDA盛會。（圖／路透社）

凱莉珍娜所穿的尖刺禮服大有來頭，出自Jean Paul Gaultier 2023春夏系列，且是法籍鬼才設計師Haider Ackermann擔任客座設計師的作品，整件禮服黑得出色；同場的「花邊教主」布蕾克萊芙莉（Blake Lively）則穿美國設計師Michael Kors為她打造的白色U領開高衩禮服外罩西裝外套亮相，她挽著Michael Kors參加盛會，顯露兩人的好交情。

▲▼CFDA 2024 。（圖／路透社）

▲身穿Carolina Herrera禮服的凱蒂荷姆斯（右），與為她操刀設計此服裝的美國設計師Wes Gordon一起亮相。（圖／路透社）

「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）前妻凱蒂荷姆斯（Katie Holmes），則是CFDA 2024時尚大獎頒獎典禮少數穿亮色系禮服的明星，她身穿Carolina Herrera創意總監Wes Gordon設計的粉紅拼接紅裙禮服，不僅腰部挖空還露美背，背部垂墜黑色長蝴蝶結，優雅模樣備受好評。

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關鍵字：

CFDA, 凱莉珍娜, 凱蒂荷姆斯, 花邊教主, 布蕾克萊芙莉

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