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話題終結者「句點王」星座Top 3 ！第一名講話太直接讓氣氛降到冰點

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星座。（圖／tvn_drama IG）

▲話題終結者「句點王」星座Top 3 。（示意圖／tvn_drama IG）

記者鮑璿安／台北報導

聊天其實是一門藝術，要如何聊得不句點，讓人想繼續聊，可不是人人都能辦到，那麼12星座中又有誰是「聊天終結者」，猜猜Top3你上榜了嗎？

Top3 牡羊座

牡羊座雖然是熱情的星座，也非常賣力希望在人群中擔任開心果的角色，只是幽默感少一味，讓人難笑。並且他們下意識習慣在聊天過程中灌輸很多自己的主觀看法，有時候只顧著分享自己的近況，卻忽略了對方到底想不想聽，讓人無意中感到壓力，所以牡羊算是話題粉碎機。

Top2 天蠍座

天蠍座擁有話題終結者的能力，總是會突如其來跳出一句大家不知如何應對的話。或許是他們平時內心複雜，想法多元，很多自己看來正常的想法在他人耳中就無法回應，很多時候他們在公開場合中總是有著自己的保護色，面對不喜歡的人，天蠍也會故意讓對方接不了話。

Top1 水瓶座

熟悉水瓶座的人就知道，他們並不喜歡成為人群中的焦點，卻常常因為奇特的思考方式，突然博得大家的注意力，水瓶平時不愛聊天總是沉默以對，但是不鳴則已一鳴驚人，而且他們才不會隨著別人的話附和，水瓶不愛阿諛奉承那一套，只會講出自己內心最真實的想法，愛不愛聽就看對方了。

 ►「容易自我內耗」星座Top 3！第一名最大對手是自己　敏感到心好累

關鍵字：

星座, 運勢, 水瓶座, 天蠍座, 牡羊座

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