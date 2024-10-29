LEGO最新「溫室花園」超夢幻　一推出就迷倒眾萬粉

▲LEGO最新「21353 植物園」（The Botanical Garden）產品受大批消費者青睞。（圖／翻攝LEGO官網）

記者蔡惠如／綜合報導

近期從樂高創新平台上誕生的一個項目受到矚目，由義大利建築師Valentina Bima所設計的19世紀玻璃溫室，受到眾萬網友的青睞，這款小巧卻精緻的模型設計，讓人一看就有幸福感，花園的花卉還能隨著四季不同而改變，別說是樂高迷了，連官方都很喜愛，特別為這作品拍了一支影片。

LEGO的Ideas平台曾誕生不少由消費者發想的好設計，此平台鼓勵粉絲提出創意，並藉由公開投票由民眾選擇，若成功通過審核，即可成為量產產品。而由義大利建築師Valentina Bima設計的「The Botanical Garden」植物園系列，讓破萬的樂高粉都希望在家擁有一個。

「The Botanical Garden」以維多利亞風的玻璃溫室為基礎，融合了園藝藝術與經典建築風格。起初的設計概念由Valentina Bima提出，再經由樂高設計師Chris McVeigh調整擴展，並在原本的概念中加入更多細節，包括擴建周圍庭院、加入華麗的窗框設計，使整體呈現更廣闊且層次豐富的花園景象，符合維多利亞時代的藝術氛圍。這種精細的建構再加上多層次細節，讓拼砌的過程更具挑戰性與趣味。

套組包含3,792片零件，裝完成品達22公分高、51公分長，內含的35種植物涵蓋咖啡樹、雞爪槭等獨特花卉，為植物園增添多樣性與視覺豐富度。不僅如此，場景中還包含了旋轉階梯、彩色拼接地板和圓形花圃等細節，再加上小狗、小鳥和兔子等動物模型，讓整體更加生動。此外，12個人偶中，除了植物園的園丁、管理者等角色，連設計師本人也成為了套組角色，增添了巧妙的設計驚喜。

隨著耶誕節的來臨，LEGO還特別推出耶誕限定的配件包，內含聖誕紅、花圈和乾燥花裝飾等節日元素，讓這款植物園在冬季更顯溫馨，提供粉絲多元裝飾的選擇。這款「The Botanical Garden」將於11／4於全球上市，售價329.99美元，折合台幣約10,583元，目前在台上市日期未定。