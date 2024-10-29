波蘭陶聯名梵谷「家變美術館」　德國頂級TRAUMINA羽絨被登台

▲nest巢．家居引進波蘭陶聯名系列，選用梵谷經典畫作《向日葵》及《鳶尾花》為創作靈感。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著秋冬腳步逐漸接近，不少業者紛紛端出居家生活新品，包括nest巢．家居與寬庭美學都有獨特單品登場。nest引進波蘭陶Bunzlau Castle與荷蘭梵谷美術館合作的50周年紀念商品，以經典畫作為靈感打造餐瓷系列；寬庭則看好秋冬市場需求，獨家代理德國百年羽絨寢具品牌TRAUMINA，主打羽絨高含量與鎖溫特性。





nest巢．家居引進波蘭陶聯名系列，選用梵谷經典畫作《向日葵》及《鳶尾花》為創作靈感。有別於單純把畫作印製在陶瓷上，這次聯名商品透過波蘭陶工匠重新詮釋梵谷筆下的花卉線條與色系，配合50周年限定花色，製作成蛋糕盤、馬克杯、茶壺、燭台等餐瓷用品，點綴居家空間外，還多了藝術風情。





該系列商品現正在nest全台門市限量販售，推出多項優惠組合，包括原價3,810元的單人午茶組，特價3,280元，內含蛋糕盤、馬克杯和不鏽鋼咖啡匙；另有典藏冬茶暖光組原價6,460元，特價5,480元，內含茶壺和燭台。同時購買梵谷美術館50周年紀念系列，也有任選2件享88折優惠。

▲Traumina Trame 特洛米納 鉑鑽系列。

寬庭美學則是引進德國羽絨寢具品牌TRAUMINA，以西伯利亞野生母白鵝絨為主打賣點。強調羽絨被均通過國際羽絨DOWNPASS認證，確保採集過程符合環保與動物保護標準，表布也獲得國際紡織OEKO-TEX認證，證實無有害物質。

TRAUMINA目前在台推出兩個系列，「鉑鑽系列」採用50%特選真絲與50%莫代爾纖維製成表布，內外都使用立體縫合工法，適合怕冷的消費者；「貝柔茲系列」則使用埃及長纖細棉製作表布，加入六條專利透氣條設計，適合中南部或怕熱的消費者使用。兩個系列的羽絨含絨量都達95%。

▲TRAUMINA Breeze 特洛米納 貝柔茲系列。

現階段寬庭也推出周年慶優惠，鉑鑽系列雙人四季被原價136,900元，特價116,365元、雙人冬季被原價167,900元，特價142,715元；貝柔茲系列雙人被原價69,900元，特價59,415元。