Melody：「戀愛腦」年輕時候誰沒有過　一輩子一次就夠了

▲Melody直言年輕時的戀愛總是付出所有。（圖／翻攝自FB/時尚媽咪Melody，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

Melody常在《小紅書》暢談兩性哲學，日前就有粉絲敲碗問：「覺得自己有點戀愛腦怎麼辦？」她則灑脫回應：「每個人年輕時都會發生，那種全然付出、忘記自我，不過這種經驗真的一生一次就夠了。」

Melody分享，有些人以為相信愛情就等於戀愛腦，但她不這麼認為，她把戀愛腦解讀為「失去自我在談戀愛」，不過她也坦言在女生年輕時誰都會有這樣的經驗，或許是18-21歲左右，第一次全然陷入愛情，付出所有，肯定會變成戀愛腦。

她說：「戀愛腦就是那種以對方為主，把對方的喜歡，當作自己的喜好，忘了自己，然後變成另一個人，Melody提醒女生要懂得自保，這裡說的自保不是防衛愛情，而是要留一點空間給自己。她表示，戀愛腦一生一次就夠了，最好的戀愛應該是兩個人互相給予情緒價值，自己會提出需求，彼此相互欣賞和仰慕，關係才能長久。」

走過離婚，她也懂得自嘲，直言自己也45歲了，感情路也是走的坑坑疤疤，不過她也鼓勵女生，當要邁入婚姻或是一段長期的關係之前，兩人都該期許共同成長，當遇到問題要懂得修復關係，一段值得的親密關係，肯定是要靠經營。