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穿上ALLSAINTS巨型皮衣拍照超可愛！微風南山快閃裝置經典款一次逛

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記者鮑璿安 ／綜合報導

英倫時尚品牌ALLSAINTS以旗下皮衣單品聞名，最近品牌在台北微風南山打造了巨大的皮衣裝置，彷佛為衣著照了放大燈超可愛，也特別展出經典款式，無論是運動風的皮衣、水洗仿舊單品全都到齊，運用鉚釘皮帶掛在在架上，展現叛逆格調。

▲▼ 穿上ALLSAINTS巨型皮衣拍照超可愛 。（圖／品牌提供）

▲▼ 穿上ALLSAINTS巨型皮衣拍照超可愛 。（圖／品牌提供）

▲（依序）HowZ、王ADEN現身ALLSAINTS英國訂製大型騎士皮衣裝置 。（圖／品牌提供）

▲▼ 穿上ALLSAINTS巨型皮衣拍照超可愛 。（圖／品牌提供）

▲ALLSAINTS 訂製大型 Balfern 羊皮騎士皮衣裝置企劃將於10月25日至11月24日於台北微風南山1樓登場 。（圖／品牌提供）

ALLSAINTS訂製大型Balfern羊皮騎士皮衣裝置繼於2025年春夏時裝秀秀場上首次現身之後，正式展開世界巡迴，微風南山百貨成為亞洲第二站。於10月25日至11月24日於台北微風南山1樓隆重登場，此次也特別展出限量Archive典藏系列，以現代風格和全新剪裁重塑過去三十年的經典之作， KELSEA連帽抽繩羊皮皮衣以運動風帶出全新變化，注入一絲動感活力。SKYE雙口袋皮衣則經過水洗仿舊處理，搭配軍事細節及立領，充分體現對經典的現代詮釋。

▲▼ 穿上ALLSAINTS巨型皮衣拍照超可愛 。（圖／品牌提供）

▲▼ 穿上ALLSAINTS巨型皮衣拍照超可愛 。（圖／品牌提供）

▲（依序）ALLSAINTS SKYE 皮衣 ； KELSEA 羊皮皮衣。（圖／品牌提供）

眾皮衣以ALLSAINTS代表性大膽金屬鉚釘Rock皮帶吊掛，重現凱特摩斯（Kate Moss）在2005年Glastonbury音樂節上所佩戴的經典單品，展現對音樂和創造力的致敬。凡於展出期間拍照打卡並追蹤官方社群帳號，即有機會參加抽獎活動並獲得品牌經典商品。

▲▼ 小狐狸。（圖／品牌提供）

▲▼ 小狐狸。（圖／品牌提供）

▲▼ 小狐狸。（圖／品牌提供）

▲來自巴黎的日法混血品牌Maison Kitsuné於10月下旬正式進駐SOGO忠孝館。（圖／品牌提供）

來自巴黎的日法混血品牌Maison Kitsuné深受不少時尚迷喜愛，於10月下旬正式進駐SOGO忠孝館，全新專櫃設計以通透明亮的落地櫥窗為特色，空間內的地毯採用了活潑俏皮的小狐狸輪廓作壓印，搭配日落棕色調，勢必成為台北時尚愛好者的必訪之地。從中也帶出本次的重點Edie Bag包款，設計靈感源自60年代地下文化中的時尚繆斯——Edie Sedgwick，汲取自由精神融入Edie Bag之中，不僅線條簡約流暢，還點綴上經典的小狐狸金色扣環，成為此包款的標誌性元素。

關鍵字：

時尚, ALLSAINTS, 皮衣, 台北, 展覽

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