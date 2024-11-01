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在沖繩吃夏威夷蒜蝦飯！解鎖「米其林二星鑰匙飯店」　連早餐咖啡都不雷

Ean部落閣 Ean

盡是玩樂事，盡玩樂之能事

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文、圖／Ean

擁有純正夏威夷血統的沖繩頂級旅宿「沖繩海麗客蘭尼（Halekulani Okinawa）」，被《富比士旅遊指南》（Forbes Travel Guide）評比飯店與SPA為雙五星，今年7月也在日本「米其林鑰匙」評鑑中獲得2星鑰匙飯店殊榮，不光住宿、餐廳部分可也是提供米其林等級料理！飯店共有4間餐廳與1間酒吧，其中的「SHIROUX 白色創意餐廳」就請到東京米其林二星餐廳「フロリレージュ」（Florilege）主廚川手寛康來擔任顧問主廚，還有其他家餐廳甚至就連Room Service的餐飲服務亦都在水準之上，讓我留下深刻印象。

▲「House Without A Key」早餐，服務人員到桌邊提供好吃麵包。

▲AOMI青碧蒼餐廳很美的板前席。

▲AOMI 青碧蒼懷石料理，視覺美感也被大大滿足。

▲朝食餐盒上還刻有飯店Logo。

▲在KINGDOM王國牛排館裡豪邁的大口吃肉。

▲飯店晨間瑜伽課，免費參加。

Room Service 宵夜拉開美味序幕

入住沖繩海麗客蘭尼所享用第一餐就讓我大為驚艷。 因班機延誤，錯過全日餐廳「House Without A Key」的最後點餐時間，所以送至客房當宵夜，也正好舒適的體驗客房服務。我點的是用備長炭烤的日本國產牛腰脊肉，非常美味，好肉質搭配有火候的烤功，送一塊入口就讓我忘記舟車疲憊，成為這趟飯店美食之旅的完美開端，並對接下來其他間餐廳充滿期待。

▲Room Service的陳設一點也不馬虎。

▲沒想到近期品嘗到最美味的牛肉料理，竟會是在宵夜出現。

▲住好飯店都很推薦試試他們的客房餐飲服務。

▲無酒精特調，蝶豆花帶來的顏色與蘭花相襯。

夏威夷正宗的全日餐廳 House Without A Key

沖繩海麗客蘭尼讓旅人從舌尖就能感受到濃濃的夏威夷風情！「House Without A Key」是Halekulani夏威夷本館的全日餐廳，隨著海外首家飯店據點而進駐沖繩，同樣也是全日餐廳，於是，我在這吃了提供現做料理的豐盛自助式早餐、單點午餐，還有首日抵達時的Room Service也是從這出餐。

▲悠閒中具質感的空間設計。

▲餐廳提供的咖啡是使用夏威夷KONA豆子，咖啡蟲千萬不要錯過。

與本館餐廳最大的不同，是在這可一次嚐到夏威夷與沖繩的特色料理，夏威夷漢堡、Poke夏威夷生魚拌飯、奶油蒜蝦飯、沖繩麵、沖繩阿古豬排都能從菜單上點到，若中午不想負擔太重也可來份放了海葡萄的生菜沙拉，最後，再來一份舒芙蕾鬆餅滿足甜點胃。對了，我對一般飯店早餐提供的美式咖啡多是敬謝不敏，但這裡的很值得一試，因送上桌的可是名貴的夏威夷KONA咖啡，醇厚滑順，很對味。

▲夏威夷風味的奶油蒜蝦飯。

▲生菜沙拉很新鮮，品質相當不錯。

▲Q彈的舒芙蕾鬆餅，看了忍不住硬再擠出半個胃。

光賞景都醉人的SPECTRA日落酒吧

SPECTRA酒吧位於SUNSET館，想當然爾在這可欣賞到絕美的日落美景。景致與時俱變，從夜幕來臨前的天空多彩到明月高掛，皆是風情，這裡營業到半夜11：30，或也可選擇睡前來這小酌一番，酒精或無酒精都能在這點到各自精彩。

▲頗具儀式感的調酒，滿足五感。

▲SPECTRA日落酒吧入口處，使用帶些古味的玻璃好美。

▲酒吧外有座無邊際泳池，正好欣賞到月光灑落海洋的美景。

▲若有興致，坐在吧台與調酒師近距離互動也很棒。

KINGDOM 王國牛排館散發豪邁美式風情

若喜大口吃肉，那來KINGDOM王國牛排館（Steak & Wine KINGDOM）肯定能被滿足！餐廳提供日本和牛與美國牛，透明廚房還能讓人觀賞直火碳烤的料理過程。佐餐美酒有多款選擇，甚至也有無酒精紅白酒可點，不管是搭配上頭放了海葡萄的豪華海鮮盤或烤得焦香的丁骨牛排，都相得益彰。餐廳稍微偏正式，有服裝要求是禁止穿著背心、運動服、夾腳拖，所以這餐就以休閒正裝而來，很搭帶一點點復古優雅設計的室內空間。

▲剛烤好的牛排，讓人食指大動。

▲華麗的海鮮盤，用料新鮮。

▲直火現烤考驗廚師功力。

▲這晚點了無酒精的白酒，口感很不錯。

▲換上休閒正裝來享用大餐。

SHIROUX 白色創意餐廳首推日式朝食

除在「House Without A Key」，也可選擇到「SHIROUX 白色創意餐廳」吃早餐，這回其中有兩天我就在此品嚐了日式與西式兩種。餐廳名字「SHIROUX」在沖繩語中是白色的意思，聘請東京米其林二星餐廳主廚擔任顧問主廚。若有機會來住而只能在SHIROUX吃一天早餐的話，那我會優先推薦日式，不只賞心悅目，仔細一嚐，每個小缽、每項食材，都是精挑細選，像是手作豆腐、生魚片佐沖繩海葡萄、紀州南高梅，還有海草色的岩布海苔更是新鮮味美，搭配我點的清粥，可以感受何謂 “簡單，就很迷人“…

▲挑高空間配上清爽色系，在這用餐賞心悅目。

▲日式早餐，每一品都用心準備。

▲點了我愛的清粥，幸福的開啟一天。

▲西式早餐，點了龍蝦三明治，龍蝦口感很不錯。

▲講究的連玻璃杯都好美。

AOMI 青碧蒼懷石料理，美的盛宴

最後一頓晚餐，來體驗飯店的第四間餐廳：AOMI青碧蒼。進餐廳前，飯店的銷售及行銷部長山本茂樹先生先在門口介紹名字的寓意，青碧蒼，這三種不同的藍，分別代表著沖繩的天、海與山脈，白天時望向窗外即可一目瞭然。

▲簡單三個字，道盡沖繩的自然之美。

▲照明設計出色的用餐空間。

即便位於日本南部海島，仍可品嚐到包括來自日本本島的上乘食材。這晚，品嚐的是一套日幣18,000（折合台幣約 3,876 元）的懷石料理，從器皿到食材都很精緻講究的山珍海味，具沖繩特色的海葡萄與山苦瓜沒缺席，不過很棒的是這套料理沒受地域限制而被框架住美味，黑毛和牛、伴隨紫蘇花提味的鯛魚生魚片、立鱗燒還有鴨肉麻糬糰子。

▲使用立鱗燒手法的魚肉料理。

▲從油花分佈可知使用黑毛和牛的上乘品質。

▲在燒燙的石頭上自己烤和牛，想吃多熟自己拿捏。

席間，侍者端上一個多格大木盒，裡頭擺放各種材質花樣的酒杯，讓賓客自己挑個喜愛的，先後準備了純米吟釀與大吟釀來佐餐。不只酒杯，器皿從漆器到陶燒不僅華美也帶入在地特色，大紅的朱槿花、金面的風獅爺，用圖案座標地理位置的同時，也用楓葉點綴出季節感，用心的懷石料理如是，細膩而有韻味…

▲每只杯子風格不同，但都是藝術品來著。

▲華美的漆器湯碗，工藝極品。

義大利頂級品牌Technogym科技健身房

話說在沖繩海麗客蘭尼從早到晚一直被餵食也不是辦法，我趕緊利用空檔跑來位於3F的健身房活動一下，另外也從台灣帶了跳繩來加減有氧。這裡使用的健身器材與寶格麗東京還有「The World’s 50 Best Hotels 2024」的No.1曼谷嘉佩樂一樣，都是使用頂級義大利健身器材品牌Technogym，可說是目前飯店健身房的器材天花板了，除了好看，使用起來的手感確實也很好，而且如其名不少器材都內建智能科技。不僅如此，健身房裡還使用Bose陣列喇叭，好音質確實能讓運動更帶勁！這的服務也周到，提供冰鎮毛巾讓健身者自取，此外若有需要也可付費報名專業教練課。

▲健身房不算大，但使用起來舒適。

▲TECHNOGYM的健身器材非常不錯，在飯店健身房看到使用這牌子，我都先加20分。

▲運動一下消除罪惡感後，繼續享受美食。

海潮聲BGM的晨間瑜伽

除了健身房，這回在這參加一場晨間瑜伽課讓我難忘。免費報名但每天限額10人，前一天早上9點在大廳登記，若有興趣要掐準時間搶位。清晨6：45大廳集合，7點準時在臨海草地進行，約莫一小時的時間沐浴朝陽下，一邊聽著海浪聲做瑜伽。以參加過不少世界頂級飯店的瑜伽課來說，這的老師算是精實，幾個動作靠的不只柔軟度還有核心，有點辛苦但實在幸福。

▲清晨6點多從客房陽台看出去的瑰麗朝霞。

▲清晨的水面倒映，帶些靜謐但又充滿生機。

課程進行到一半，我突然看到老師身後一道彩虹從海洋而起，這一切也太幸運，讓人直呼早起值得！除了教課認真，老師也很貼心，我首次遇到瑜伽老師最後會留時間幫每位學員拍照，接過手機然後指導動作，熟門熟路，很是專業！

▲欣喜看到一道彩虹從瑜伽老師身後升起。

▲瑜伽老師輪流幫參加者拍照，很有心。

居住在白色木百葉的光影中，一餐又一餐滿足口腹與靈魂的料理，再透過體驗活動讓人張開雙臂擁抱海洋，此刻，真正體會到飯店名稱Halekulani的意義”天堂般的居所”如是。

/ Info. /

沖繩海麗客蘭尼（Halekulani Okinawa）
官網臉書

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

Ean, Ean部落閣, 海麗客蘭尼, 日本, 沖繩, 米其林鑰匙, 旅遊

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