周杰倫門票難買放送帥照　帝舵表上手、RIMOWA伴遊享受質感生活

▲周杰倫戴著Tudor Pelagos FXD Chrono腕錶被網友讚帥。（圖／翻攝jaychou IG）

記者陳雅韻／台北報導

天王周杰倫（周董）日前開賣12月5、6日和7、8日在台北大巨蛋舉辦《嘉年華》世界巡演門票，湧進89萬人搶15萬張票，開賣5分鐘就完售，讓沒搶到票的粉絲一陣哀號，想搶票的最後機會是本周六中午12點加開部分視線遮蔽區門票，如果再手速、網速又慢一些，只能先欣賞周董剛分享的名錶穿搭帥照了。





▲Tudor Pelagos FXD Chrono阿靈基紅牛帆船隊特別版腕錶，168,500元。（圖／翻攝tudor IG）

周杰倫今分享佩戴代言瑞士名錶帝舵（Tudor）的新照，身穿黑T恤配藍色襯衫的他，此次不是搭他最愛的粉紅面盤Black Bay Chrono碧灣計時型腕錶，而是品牌與阿靈基紅牛帆船隊（Alinghi Red Bull Racing）合作的Pelagos FXD Chrono「阿靈基紅牛帆船隊特別版」計時碼錶，「FXD」意指錶殼上的固定式錶帶桿，錶殼採用碳複合材質、鈦金屬及不鏽鋼打造，配上藍紅配色錶帶，洋溢年輕活力。





▲周杰倫是RIMOWA全球大使，穿西裝示範包款與行李箱。（圖／翻攝jaychou IG）

除了名錶代言，周杰倫也是法國精品Dior與德國名牌行李箱RIMOWA的全球品牌大使，近日便深著藍色西裝，為RIMOWA包款與行李箱拍攝形象照，她所代言的品牌都是身為國際旅人不可或缺之物，伴他出國工作、旅行享受質感生活。

