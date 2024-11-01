Miu Miu聯名NB穆勒鞋、Joie水餃包可愛破表！Holiday系列話題款一次看

記者鮑璿安／台北報導

在日前公開的Lyst 2024第三季報告中，Miu Miu奪回榜首的位置成為本季最熱門的品牌，而最新「Holiday」系列也在熱議之間曝光，請到英國演員Emma Corrin詮釋，換上各種甜美與個性兼具的多層次穿搭，示範Miu Miu女孩的節慶裝扮。系列之中備受矚目的Miu Miu聯名NB穆勒鞋、全新包款也都正式亮相。





▲今年Miu Miu Holiday形象廣告由攝影師Lengua拍攝，請到英國演員Emma Corrin詮釋。（圖／品牌提供）

年末時刻少不了「Holiday」系列的專屬儀式感，今年Miu Miu Holiday形象廣告由攝影師Lengua拍攝，請到英國演員Emma Corrin詮釋，以她優雅個性的形象和Miu Miu達成完美呼應。廣告汲取復古肖像明信片的元素，透過逐幀展示與上色，豐富的畫布背景強調光影變化，如同在自家場景一般，沙發、扶手椅、三角鋼琴勾勒出抽象而優雅的空間。





▲ （依序）Miu Miu Aventure、matelassé 肩背包、New Balance聯名530 SL皮革裸跟鞋。（圖／品牌提供）

2024 Miu Miu Holiday涵蓋鞋款、配件包款以及服飾等，驚喜曝光了與New Balance聯名530 SL皮革裸跟鞋，有別於過去運動鞋款式，運用漸層仿舊的手法打造出穆勒鞋概念，變得更加休閒日常。而經典包款 Arcadie、Aventure、Penny與 Wander 包款搭配搶眼的吊飾。托特包IVY換上了閃亮的網狀墜飾，盡顯華麗無比；採用柔軟皮革的Joie水餃包，擁有可愛的廓形，相信也吸引不少人的視線。





▲托特包IVY換上了閃亮的網狀墜飾，盡顯華麗無比。（圖／品牌提供）







▲Miu Miu與New Balance聯名530 SL麂皮裸跟鞋。（圖／品牌提供）







▲採用柔軟皮革的Joie水餃包，擁有可愛的廓形。（圖／品牌提供）

這一季的焦點還有全新2024 Upcycled系列首次亮相，延續環保時尚的意涵，專注於重新設計的面料，打造出蘇格蘭裙裝與皮革，每件服飾都是獨一無二，亦是古著服裝愛好者不可忽視的重點。





▲珍珠元素是Simone Rocha標誌性的設計語言，與Crocs的夢幻聯動早就圈粉不少人 。（圖／品牌提供）

同時，今年度的夢幻聯名鞋履Simone Rocha X Crocs系列在時尚迷引頸期盼之下，全新的秋冬聯名於Simone Rocha台北大安旗艦店獨家限量開賣，與全球同步發售，絢麗的水鑽珍珠鞋搶眼報到。珍珠元素是Simone Rocha標誌性的設計語言，與Crocs的夢幻聯動早就圈粉不少人，最新秋冬聯名款中，延續Crocs經典厚底與高跟款式，更增加兩款短靴型與毛絨拖鞋，打造充滿季節感的造型。此次分別有鉚釘厚底洞洞鞋 、人魚高跟洞洞鞋、加絨雲朵洞洞鞋、鉚釘造型娃娃短靴，維持舒適腳感的同時，也帶來滿滿的奢華元素。