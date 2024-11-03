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楊紫、鄭秀文搶曬Valentino全新2款V字包！復古美學、大容量設計超燒

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記者鮑璿安／綜合報導

Alessandro Michele入主 Valentino擔任創意總監後帶來新氣象，在崇尚極繁主義的時尚迷們期盼之下，終於曝光了他所操刀的2025 早春系列全新包款，Valentino Garavani 9to5 以及Viva Superstar包款，女星楊紫、鄭秀文都已經背上，有何精彩亮點，讓《ET FASHION》來介紹！

▲valentino。（圖／品牌提供）

▲鄭秀文搶先示範以中性帥氣的襯衫、西裝褲搭配這款9to5包，捧在手中散發時髦感。（圖／翻攝自IG）

▲valentino。（圖／品牌提供）

▲9to5包款是以柔和圓潤的線條與經典金色VLogo設計。（圖／品牌提供）

▲valentino。（圖／品牌提供）

Alessandro Michele為Valentino打造名為Avant Les Débuts 的2025 早春系列單品，從服飾到配件都洋溢了他的標誌性復古美學，而手袋更成為大家的入手目標。9to5包款是以柔和圓潤的線條與經典金色VLogo設計，適宜都會生活的多變場景，作為一款翻蓋包而言相當俐落優雅，更帶來包括半啞光皮革、柔軟麂皮、稀有皮革以及別緻的戈布蘭提花面料。鄭秀文也搶先示範，以中性帥氣的襯衫、西裝褲搭配這款9to5包，捧在手中散發時髦感。

▲valentino。（圖／品牌提供）

▲Valentino品牌代言人楊紫日前就拎上Viva Superstar包款。（圖／翻攝自微博楊紫）

▲valentino。（圖／品牌提供）

▲valentino。（圖／品牌提供）

▲Viva Superstar包款靈感則是來自1970年代的藝術氛圍。（圖／品牌提供）

Valentino品牌代言人楊紫日前就拎上Viva Superstar包款，搭配一身毛呢格紋套裝展現清新魅力，包款靈感則是來自1970年代的藝術氛圍，相信大家已經被超大號的VLogo征服視線，洋溢反主流文化精神與叛逆情懷，更帶來兩款雙色配色，黑棕配色以及象牙白與黑色的搭配，滑動鏈條手柄的設計更賦予包款多變風格，共有三種尺寸可供選擇。

同時，PRADA在2024秋冬時節帶來全新的AIMÉE包款，KOL許路兒、莫莉、郭雪芙都拎上了，其梯形與半月型設計靈感，其實是汲取自品牌經典包款輪廓，包含於2005 年推出的Re-Edition系列，與2000年發佈的Cleo系列，將二者巧妙融合，呈現出隨性自在的態度。柔軟寬敞的信封底結構經PRADA工匠的精湛技藝打造，擁有軟紋皮革的豐厚觸感，手感溫潤舒適，配以納帕皮革襯裡，將品牌標誌性符碼集結於一身，帶來全新的美學視野。

關鍵字：

Valentino, AlessandroMichele, 楊紫, 鄭秀文

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